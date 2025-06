Villaggio Sud Agrifest, un’edizione da record: oltre 15.000 presenze e una festa che unisce comunità, innovazione e orgoglio del territorio

Dopo tre giorni intensi di incontri, laboratori, dibattiti e condivisione, si è conclusa con un’esplosione di energia e partecipazione la quarta edizione del Villaggio Sud Agrifest – Festival della Cooperazione, ideato e promosso dall’O.P. Pianagri, dall’Associazione Risorse e da Legacoop.

L’area agricola di Vatoni, trasformata in un villaggio condiviso, ha accolto oltre 15.000 visitatori, di cui più di 5.000 nella serata conclusiva. Un successo che conferma il valore di un format capace di coniugare tradizione agricola, cultura, sport, musica e innovazione, creando un ponte vivo tra il mondo produttivo e la comunità.

I numeri parlano chiaro: 300 ospiti tra relatori, artisti e moderatori; 1.000 bambini e ragazzi coinvolti nei laboratori didattici; 20 ore di convegni e tavole rotonde; 22 ore di musica live; 20 ore di live painting con l’artista Massimo Sirelli; 40 ore di beach volley; 140 macchine agricole esposte; 8 ore di spettacolo con la Gara dei Trattori; 3.000 litri di birra artigianale distribuiti; 5 ordini professionali, 3 istituti scolastici e 1 università coinvolti.

Tra i momenti più significativi di riflessione e confronto, grande successo ha riscosso l’intervento di Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, che ha attirato una partecipazione attenta e numerosa, animando il dibattito sul lavoro, i diritti e le trasformazioni in atto nella società. Altrettanto intensa e partecipata è stata la presentazione del libro Inferi di Antonino De Masi e Pietro Comito, organizzata nell’ambito della rassegna Taurianova Legge. Un appuntamento che ha offerto una riflessione profonda su giustizia, impegno civile e responsabilità collettiva, attraverso una testimonianza autentica del valore della legalità nel contesto calabrese.

Il palco dell’area dibattiti ha ospitato figure di primo piano della vita politica, istituzionale, sindacale e imprenditoriale: tra questi Gianluca Gallo, assessore regionale all’Agricoltura, Simone Gamberini, presidente nazionale di Legacoop, l’europarlamentare Giusy Princi, il senatore Nicola Irto, Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria e della Città Metropolitana, il presidente del gruppo Granarolo Gianpiero Calzolari, e ancora i giornalisti Massimo Razzi, Giuseppe Smorto, e molte altre voci autorevoli del mondo accademico e cooperativo, tra cui realtà d’eccellenza come Capua 1880 e Nativa.

Le giornate hanno avuto anche il sapore della festa popolare, con una forte attenzione al riconoscimento dei talenti e dell’identità sportiva locale. Enza Petrilli, campionessa paralimpica nel tiro con l’arco, è stata premiata per il suo recente oro nella Tappa di Coppa Europa, ma anche il Real Taurianova, promosso in seconda divisione, e l’Under 15 della School Volley Taurianova, fresca di titolo regionale.

Il momento più coinvolgente è arrivato con la celebrazione per il passaggio in Promozione dell’ASD Taurianova Academy, che ha trasformato l’intero villaggio in un unico, emozionante abbraccio collettivo. A coronare il tutto, il concerto degli Eiffel 65, che ha fatto ballare ed emozionare 5.000 persone sulle note dei grandi successi degli anni Duemila.

Significativa anche la presenza del Vescovo mons. Giuseppe Alberti per la benedizione dei lavoratori della terra e dello stand informativo sullo Sportello antiusura appena istituito in diocesi.

«Questi tre giorni intensi – dichiarano congiuntamente gli organizzatori – ci lasciano un messaggio chiaro: la precarietà del lavoro e l’emigrazione giovanile restano due grandi ferite aperte della nostra terra. Il Villaggio Sud Agrifest è nato proprio per accendere i riflettori su queste criticità e stimolare soluzioni concrete. La cooperazione tra mondi diversi (istituzioni, imprese, scuola, cultura) è una di queste strade, e in questi giorni ne abbiamo avuto una prova concreta. Chiudiamo questa edizione con la consapevolezza che c’è ancora tanto da fare, ma anche con la certezza che la nostra determinazione è più forte che mai. Continueremo ad essere una voce per il cambiamento, un punto di riferimento per chi crede nel futuro della Calabria e vuole costruirlo restando qui, con le mani nella terra e lo sguardo avanti».

Il Villaggio Sud Agrifest – Festival della Cooperazione si conferma così molto più di un evento: è un progetto di comunità che guarda avanti, capace di far dialogare i campi e gli algoritmi, le radici e il futuro E che ha già acceso i motori per la quinta edizione, che coinciderà con il 2026, anno della Biennale dell’Economia Cooperativa.

La manifestazione ha avuto il patrocinio della Regione Calabria, della Presidenza del Consiglio Regionale, del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, della Camera di Commercio di Reggio Calabria, del Comune di Taurianova, della Consulta delle Associazioni di Taurianova, oltre che il sostegno finanziario della Coopfond, fondo mutualistico di Legacoop.