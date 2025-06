Femia, Leporace e Quagliarello premiati come autori da Peter Pan

Natalina teneva le fila di Giuseppe Femia(Albators edizioni), Cosenza nl 900, storie e personaggi di Pardie Leporace ( Pellegrini editore) e la Storia d’Italia in dodici romanzi di Gaetano Quagliariello ( Rubbettino) sono i tre libri scelti dall’associazione Peter Pan come libri dell’anno per la Calabria.

La premiazione avverrà nel prossimo autunno.

Natalina teneva le fila, scritto dal calabrese Giuseppe Femia, psicoterapeuta che vive a Rona, è la storia di una catarsi e di un confronto dialogico appassionante e pieno di emozioni.

Cosenza nel )00 , scritto dal giornalista Paride Leporace, è un viaggio affascinante in un secolo che ha visto Cosenza e la sua provincia protagoniste sul proscenio politico e culturale nazionale.

Il libro di Gaetano Quagliariello, edito da Rubbettino, parte da I Promessi Sposi attraversando il Risorgimento e la nascita della Nazione.

Si tratta di tre libri che riguardano direttamente o indirettamente la Calabria e che meritano di essere letti per il loro valore.