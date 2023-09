Prossimi appuntamenti per la presentazione del libro “34% La storia di una legge per il Sud. La questione meridionale a Bruxelles”: 5 settembre a Paola e 8 settembre a Siderno

L’evento di Paola rientra nell’ampio progetto “Bibliò: una finestra sul mondo”, durante gli “Aperitivi con l’autore”. La kermesse, promossa dalla Città di Paola e dalla Regione Calabria con la direzione tecnico-scientifica di Antonella Bongarzone e Stefano Curcio, è interamente dedicata al libro e a tutti i suoi attori. La presentazione, programmata per le ore 18.00 di martedì 5 settembre, sarà ospitata nella prestigiosa sede della biblioteca comunale “Roberto Lanzino”. Saranno presenti gli autori Rosella Cerra e Roberto Longo con Cinzia Lamberti, discendente della famiglia citata nel libro che sarà anche moderatrice dell’incontro.

Evento a Siderno 8 settembre

L’evento di Siderno si terrà presso la nobile residenza Villa Russo sita in via Enrico Fermi, alle ore 19.00 di venerdì 8 settembre. Grazie alla disponibilità dei proprietari Sonia Topazio e Gianluca Russo la signorile dimora riapre i suoi spazi alla cultura. Le stanze della Villa hanno già ospitato in passato eventi culturali di grande qualità. A fare i saluti introduttivi sarà Rosario Vladimir Condarcuri, editore e direttore editoriale del magazine La Riviera, seguiranno gli interventi degli autori, e di Cinzia Lamberti. Modererà il talk il giornalista de Il Quotidiano Michele Albanese.