Lanciata “Agenda Sud” alla presenza del ministro Valditara: presente anche una delegazione studentesca di Unica e del Terzo Settore, “Nuova Era”

Giornata importante per il mondo della scuola e per la Calabria.

È stata proprio la Calabria la Regione scelta dal Ministro, per lanciare il progetto pilota Agenda Sud, in una sala gremita di dirigenti scolastici e di giovani studenti che confermano ancora una volta la grande attenzione da sempre mostrata dalla Vicepresidente Giusy Princi con delega all’istruzione e dal Presidente Occhiuto.

Il progetto si pone quale obiettivo cardine la riduzione del gap formativo con le altre regioni d’Italia.

Presentato anche l’Osservatorio regionale per il Diritto allo Studio, che prevedrà anche un coinvolgimento attivo degli Enti Locali e dell’Ufficio scolastico regionale.

Presenti dall’Università della Calabria l’associazione Unica con il nuovo Presidente Jessica Anna Sgambetterra la quale dichiara:

“È stato sicuramente un momento importante per tutto il sistema scolastico. Ringrazio il Ministro Prof.Valditara per aver scelto la nostra Terra per la presentazione di questo progetto che vede protagonisti soprattutto le scuole del Mezzogiorno”.

Ad accompagnare Sgambetterra i rappresentanti degli studenti Giovanni Antonio Algieri e Simone D’adamo.

Cristofaro Russo, Presidente di Nuova Era, invece, ringrazia la Vicepresidente Princi per l’invito, ma soprattutto per l’attenzione e l’impegno verso la dispersione scolastica e la povertà educativa senza dimenticare l’importante lavoro svolto sul diritto allo studio.