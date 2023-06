Il PD Calabria prosegue nel suo percorso di rigenerazione: i Dipartimenti avviano le proprie attività per costruire la proposta politica futura

Si insediano i nove Dipartimenti del Pd Calabria per dare ancora più sostanza al percorso di rigenerazione del partito.

Ogni Dipartimento si occuperà di temi specifici con il compito di ascoltare i territori e elaborare proposte politiche adeguate a dare risposte alle necessità dei calabresi. I nove dipartimenti si occuperanno delle seguenti attività: Fondi europei e PNRR; Giustizia e Diritti; Politiche Agricole; Politiche per la Parità; Salute; Sviluppo economico; Terzo Settore; Missione PMI; Transizione ecologica e digitale, sostenibilità e infrastrutture materiali e immateriali e Giovani, Istruzione, Innovazione e Lavoro.

L’obiettivo è quello di rendere ancora più specifica l’azione di studio e approfondimento dei vari comparti del Pd, in maniera tale da potere fornire risposte sempre più efficaci alle sfide che attendono la Calabria nel prossimo futuro. Si tratta di sfide assai complicate che arrivano in una fase storica difficile in cui la Regione non può permettersi di rimanere indietro.

Il segretario regionale Nicola Irto ha augurato ai componenti dei Dipartimenti gli auguri di buon lavoro e ha chiesto lo sforzo massimo anche in vista della preparazione della Conferenza programmatica. «Il Pd – ha detto Irto – deve essere il traino per fare uscire la Calabria dalla fase di emergenza in cui si trova e il punto di riferimento per tutte le forze progressiste e le componenti della società che hanno come obiettivo primario quello di costruire una Calabria dei diritti. Una Regione in cui ciascun cittadino, finalmente, deve avere la consapevolezza di avere pari opportunità rispetto a qualunque cittadino di ogni altra Regione d’Italia. Un Paese che deve restare unito e compatto a dispetto dei progetti disgregativi ai quali lavorano la Lega e il governo Meloni».