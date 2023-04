La Camera Nazionale Giovani Fashion Designer lancia il bando di concorso “New Generations”

La Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, con sede legale a Roma, della quale è Presidente Alessandra Giulivo, continua a puntare sui giovani ed a creare opportunità,

promuovendo il nuovo bando di concorso “New Generations” rivolto ai giovani fashion designer diplomati e/o studenti presso Istituti Superiori, pubblici o privati, di design, moda e modellistica, Accademie, Università di Moda e scuole Professionali.

La Camera Nazionale Giovani Fashion Designer quale Federazione di settore della Moda dell’UNSIC (Unione Sindacale Nazionale Imprenditori e Coltivatori), che associa anche le imprese del sistema moda, sostiene, da anni, con grande passione ed abnegazione, l’ impegno di promuovere e valorizzare i talenti emergenti della classe creativa nell’assoluta e ferma convinzione di come sia preminente per i giovani, che si affacciano a questa nobile arte della moda e del design, ricevere la massima visibilità.

“Abbiamo voluto fortemente indire e sostenere questo nuovo bando New Generations– afferma la Presidente Nazionale Alessandra Giulivo – poiché il nostro unico scopo è quello di dar vita a progetti, iniziative ed eventi che garantiscano ai fashion designer, una crescita professionale, un confronto e quell’opportunità in più per inseguire le proprie ambizioni e mostrare le proprie capacità e competenze.

Via libera, quindi, ai giovani candidati al concorso, che, dovranno realizzare due capi “Alta Moda”o due capi “Pret a Portè” utilizzando il loro estro, il loro stile e la loro creatività.

Le proposte dovranno essere presentate sotto forma di bozzetto entro e non oltre il 25 maggio 2023. Due saranno i finalisti del concorso e saranno premiati durante la V edizione dell’ “International Fashion Week” che si svolgerà nel prossimo mese di Luglio.

Il materiale pervenuto sarà valutato da un Comitato Tecnico che sarà chiamato ad individuare, tra i candidati partecipanti, oltre ai due vincitori, anche, i 15 stilisti che potranno partecipare, gratuitamente, al corso di formazione “FashionLab“.

Inoltre saranno assegnati due premi, rispettivamente, un contributo per innovazione e creatività di prodotto ed una borsa di studio.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile visitare il sito www.camerafashiondesigner.it.

Questo – conclude la presidente Alessandra Giulivo – è la prima di una serie di iniziative che abbiamo in cantiere per questo 2023 che andranno dalla formazione all’organizzazione di un ventaglio di eventi.

La Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, mira, anche, alla tutela ed alla valorizzazione della manifattura “Made in Italy”, che contribuisce non poco all’export italiano in tutto il mondo. Come in tutti i campi il futuro sono i giovani, dunque, New Generations rappresenta un’ idea vincente che vuole aiutare a concretizzare i sogni dei tanti fashion designer contribuendo a sostenere la produttività italiana.