Tutta l’identità della Calabria in un calice: venerdì 18 a Roma “Mi’Ndujo” racconta storie di vino

L’IGP Calabria rosato KORONÈ 2021 e l’IGP Calabria rosso ELAPHE 2018 della Cantina Poderi Marini di Sant’Agata; l’IGP Calabria rosso SETTE CHIESE 2021 ed il DOP Terre di Cosenza rosso QUATTRO LUSTRI 2021 della Cantina Serracavallo di Bisignano. MI’NDUJO torna a Roma per raccontare storie di vino, il format promosso con il Consorzio Terre di Cosenza DOP per far conoscere fuori dai confini provinciali e regionali le produzioni vitivinicole del territorio. L’appuntamento è per domani, venerdì 18 novembre nello show food di Piazzale Ponte Milvio, nella Capitale.

Sangiovese e aglianico, magliocco, autoctono della provincia di Cosenza e cabernet. Sono i vitigni protagonisti di questo nuovo evento di degustazione che abbina al calice di vino i panini gourmet di MI’NDUJO.

VENERDÌ 18 SERATA DEGUSTAZIONE MI’NDUJO – Tutto il gusto e l’autenticità del primo panino calabrese, ma in versione mignon. L’evento degustazione è tutto un programma: i 4 mini paninazzi (Bisignano, Mi Sballo, Mi’Ndujo e Acri), un tris di polpette di soppressata e una bibita a scelta. Occorre prenotare.