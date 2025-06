Corrinsieme, la starting list si arricchisce di tre top runner africani

Sarà una starting list di tutto rispetto quella della XIX edizione della Corrinsieme, la classica sul circuito cittadino di dieci chilometri, in programma domenica 29 giugno a Santa Caterina dello Jonio, che torna quest’anno dopo 12 anni di assenza.

Nei giorni scorsi abbiamo dato notizia della partecipazione dell’azzurro Luca Ursano, reduce dalla partecipazione agli Europei di Roma.

Oggi è la volta di tre atleti africani di prim’ordine.

Come il venticinquenne burundese Louis Intunzinzi, n° 346 del ranking mondiale tesserato con la società Alpi Apuane, che vanta un personale sui 10 chilometri di 28’38” che proverà a migliorare nella competizione calabrese. Partiranno insieme a lui due atleti del Kenia. L’esperto ed eclettico trentenne Jacob Kiplimo Kosgei dell’Orecchiella Garfagnana corre svariate distanze, dai 1.500 alla mezza maratona. Numero 406 del ranking mondiale, sui dieci chilometri ha un personale di 27’38” stabilito nel 2021. L’altro keniano è Boniface Fundi Njiru (Libertas Orvieto) ed è il numero 433 al mondo. Il 34enne corre sia la mezza maratona che la dieci chilometri, distanza nella quale vanta un miglior tempo stagionale di 28:32 stabilito lo scorso 31 maggio al Memorial Bruno VIllecoq di Abbeville in Francia.

Ovviamente, ulteriori nomi di rilievo e grosse novità sono attesi nei prossimi giorni per quello che si preannuncia come il grande ritorno della Corrinsieme, valevole come campionato regionale individuale Fidal (settore giovanile), campionato regionale individuale e societario settore assoluti Fidal di corsa su strada e campionato regionale individuale Endas di corsa su strada 2025.

Organizzata dal comitato regionale Fidal Calabria e dall’Asd Centro Sportivo Giovanile Catanzaro Lido, la manifestazione gode del patrocinio della Presidenza della Regione Calabria, del Comitato Regionale del Coni e del Comune di Santa Caterina dello Jonio. Il comitato organizzativo locale, presieduto da Gino Caporale e dal suo vice Domenico Carioti, e composto dal responsabile del percorso Francesco Criniti e dal responsabile dei top runner Mimmo Carone saprà certamente arricchire di grandi nomi il parterre dei partecipanti di rilievo internazionale.

Il ricavato delle quote di iscrizione, infatti, sarà devoluto all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito www.corrinsieme.it e sul profilo Facebook “Corrinsieme 2025”.