Cambiano le proprietà e le dirigenze, ma non cambia il modus operandi della Reggina. Dopo aver annunciato l’accordo fino al 2026 per il 34enne Tonino Ragusa, il sodalizio amaranto ha appena ufficializzato l’ingaggio del 20enne Raffaele Mariano. Terzino destro, 15 presenze nella passata stagione con la Nocerina.

E con Mariano, classe 2005, l’accordo è di durata annuale. Non c’è vento favorevole, per il marinaio che non sa dove andare.

p.f.