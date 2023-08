Reggio Calabria, la denuncia di un cittadino: “Disservizi vari e idrici in località Bovetto/Croce Valanidi”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Buonasera, contatto le vostre redazioni per segnalare dei disservizi nella zona di Bovetto e Croce Valanidi.

Dopo mesi di segnalazioni sia a mezzo pec che presso gli uffici competenti, mi rivolgo alla stampa locale, in quanto dalle istituzioni non abbiamo ricevuto risposte ne riscontri sul territorio; da 15 giorni tutta la zona è completamente senza acqua, sommersa dai rifiuti e come se ciò non bastasse, le strade sono gravemente dissestate, poiché l’ultimo intervento di manutenzione risale al 17/09/2018. Però, quello che più sta creando disagio è la mancanza d’acqua seguita dal totale menefreghismo degli uffici competenti.

Come già detto, mi rivolgo alla stampa locale, in quanto ultima spiaggia, sperando che a seguito della pubblicazione dell’articolo vengano presi provvedimenti, diversamente avremo la conferma di essere una città completamente abbandonata dalle istituzioni, le quali si dovrebbero domandare il perché dello spopolamento del comune.”

Il cittadino Antonino Ecelestino