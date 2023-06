“Luglio in festa”a San Giovanni di Zambrone: attesa per il concerto dei Cugini di Campagna

È con grande gioia che la comunità di San Giovanni, frazione di Zambrone, attende l’inizio della sei giorni di festa organizzata dai magnifici quattro: Leonardo Nesci, Giuseppe Belluso, Maria Pia Ventrice e Antonello Giannini, supportati dall’insegnante Ottavia Vecchio, presidente della “A.S.D. SAN GIOVANNI”.

I cittadini e i visitatori – si legge in un comunicato stampa – potranno godere di una serie di eventi e spettacoli che animeranno questo inizio estivo con allegria e divertimento.

Il 7 luglio c.a. è il giorno dell’apertura ufficiale dei festeggiamenti civili in onore di Maria Santissima del Carmelo e di Santa Marina Vergine, con il tanto atteso “PRINCIPE DEI GIGANTI” che accoglierà calorosamente il pubblico presente. L’atmosfera sarà carica di emozioni e aspettative e il “PRINCIPE DEI GIGANTI” catalizzerà, sicuramente, l’attenzione di grandi e piccini con la maestosa danza degli attori principali: Mata e Grifone. A seguire chiuderanno la serata il mitico Michele Bruzzese, di Canale 5, e Frank Show che precederà un finale esplosivo con tanto di spettacolo pirotecnico che colorerà il cielo di San Giovanni.

La serata del 9 luglio sarà allietata dalla combriccola dell’allegria, un gruppo di artisti e animatori destinato a coinvolgere i bambini in laboratori creativi e giochi divertenti. L’evento è organizzato per far sì che ci siano bambini felici e volti sorridenti di gioia e per creare momenti di svago e spensieratezza per i più piccoli.

Le giornate del 14 e 15 luglio vedranno invece il debutto della sfilata di Miss e Mister Baby; sarà l’occasione perfetta per far brillare i bimbi del paese. Inoltre, sono stati allestiti giochi gonfiabili per consentire ai bambini e ai ragazzi di divertirsi e socializzare.

Il momento clou della manifestazione sarà nella giornata del 16 luglio con la suggestiva manifestazione religiosa in onore della Madonna del Carmelo. Questo momento di devozione e di spiritualità, ogni anno, è vissuto intensamente dai fedeli, che si trovano in preghiera misticamente con grande attaccamento alla fede.

La festa continua il 17 luglio con l’omaggio a Santa Marina Vergine, Patrona della comunità. I cittadini di San Giovanni sentono una grande devozione e gratitudine nei confronti di Santa Marina, e all’evento cerimoniale religioso si prevede una grande partecipazione di fedeli che omaggeranno la celebrazione della devozione per la patrona.

Per concludere il meraviglioso contesto festoso, la serata continuerà con l’offerta del magnifico spettacolo dei Cugini di Campagna e infine concluderà il tutto lo spettacolo pirotecnico, che regalerà agli spettatori un momento di pura magia e colori nel cielo di San Giovanni

I magnifici quattro e tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione di questa sei giorni di festa possono già considerarla un vero successo. Grazie

a questo programma ricco di eventi e momenti di aggregazione, San Giovanni di Zambrone saprà trasmettere a tutta la comunità, ai visitatori del circondario e ai turisti l’importanza di conservare le tradizioni e dedicare momenti di gioia e spensieratezza alla propria comunità.