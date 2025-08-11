Reggio: l’Assessore alla Programmazione Carmelo Romeo fa il punto sui festival estivi

L’assessore Carmelo Romeo, a conclusione del Festival Radici, traccia un bilancio positivo sulla programmazione estiva dei festival finanziati con il PN Plus facendo il punto su quanto già realizzato e sugli eventi ancora in corso.

“Complimenti agli organizzatori del Festival Radici, l’associazione di cultura e spettacolo Falchi dello Stretto capitanata dal direttore artistico Fiore Falco, per l’ottimo cartellone messo a terra – ha dichiarato Romeo- che ha registrato un successo straordinario; sei giorni intensi che hanno animato le notti all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” attirando oltre 20mila persone”.

“Le foto – ha continuato l’assessore – raccontano non solo la partecipazione straordinaria ma anche il coinvolgimento di un pubblico che ballava e che riscopriva, o scopriva per la prima volta (in alcuni casi), le tradizioni popolari del Mezzogiorno. Tutto questo nella più ampia cornice della programmazione estiva che abbiamo realizzato con la narrazione di terra del tramonto, di Sunsetland; che punta, al contempo, a far arrivare il più lontano possibile le immagini dei nostri tramonti e delle nostre bellezze nel tardo pomeriggio ma anche ad intrattenere cittadini e visitatori dopo il tramonto con le iniziative serali”.

“A tal proposito – conclude soddisfatto Romeo – oggi inizia il secondo dei tre festival finanziati dal PN Plus dall’amministrazione attraverso lo strumento dei Distretti Culturali: il Sunsetland Summer Festival. Tutti questi eventi sono realizzati con fondi comunitari che, qualora non fossero stati spesi, avremmo dovuto restituire a Bruxelles. Invece stanno generando un doppio valore: far scoprire ed animare il nostro territorio, rendendo più piacevole il soggiorno dei turisti, e creare anche un’economia indiretta importante, perché molti visitatori vengono appositamente nella nostra città e in tanti decidono di fermarsi qualche ora in più producendo ricchezza per ristoranti, bar, gelaterie e tutte le attività che riescono a lavorare grazie a questa vivacità”.

Stasera parte il Sunset Festival con il primo live in programma: “Gaetano Curreri (Stadio)”.

Il festival proseguirà nei giorni a venire con il seguente programma:

12 agosto: “Barreca – La musica che gira intorno”

13 agosto: “Orchestra Mancina”

14 agosto: “Modena City Ramblers”

15 agosto: “Jason” e “Simo”

16 agosto: “Alberto Bertoli e i Giullari”

17 agosto: “Tredici Pietro”

18 agosto: “Elasi”

19 agosto: “Chiello”

20 agosto: “Boomdabash (opening Federica Caracciolo)”