Cittanova: conto alla rovescia per la XXIV Festa Nazionale dello Stocco

Ultimi dettagli, poi sarà tempo di accendere le luci sulla XXIV Festa Nazionale dello Stocco. La celebre Sagra è in programma il 12 agosto a partire dalle ore 19,00 in viale Campanella. Un’attesa piena di entusiasmo per il percorso enogastronomico d’eccellenza proposto che, quest’anno, gode anche di un programma artistico e culturale d’eccezione, immaginato per celebrare il lungo percorso svolto dall’evento in oltre due decenni di attività.

Piatti della tradizione e soluzioni culinarie ricercate si combineranno in un menù adatto ad un pubblico esigente e variegato.

Lo scorso 19 marzo, la Sagra dello Stocco di Cittanova è stata premiata presso il Senato della Repubblica, a Roma, dall’EPLI (Ente Pro Loco Italiane) ottenendo l’ambito marchio di qualità. Un riconoscimento prestigioso, capace di ribadire la dimensione davvero nazionale della manifestazione organizzata e promossa dall’Associazione Turistica Pro Loco di Cittanova e dallo Sponsor ufficiale Stocco&Stocco.

La XXIV edizione della Festa Nazionale dello Stocco, patrocinata e sostenuta anche dal Comune di Cittanova, dalla Regione Calabria, dal Consiglio regionale della Calabria, da Calabria Straordinaria e dal consorzio Tørrfisk fra Lofoten IGP, vivrà diversi momenti importanti, tra enogastronomia d’eccellenza, arte, musica, ambiente e cultura. Altro appuntamento clou del 12 agosto è il concerto di Fedez (ingresso libero), che coinvolgerà un’importante area di viale Campanella. Per lo spettacolo del celebre rapper milanese attese migliaia di persone.

Per il 12 agosto l’invito degli organizzatori e’ di raggiungere Cittanova già a partire dalle ore del pomeriggio per offrire un migliore servizio di accoglienza al pubblico.

Ad arricchire il palinsesto altre serate musicali (10 agosto, piazza Calvario), attività socioculturali, iniziative rivolte alla promozione del territorio e alla coesione sociale.

Insomma, un ricco programma che chiude il cerchio su un progetto culturale tra i più significativi dell’estate calabrese.

Anche per il 2025 il tratto distintivo della Festa Nazionale dello Stocco sarà la qualità: nella proposta ricreativa, sociale e culturale, nell’organizzazione, nell’accoglienza del grande pubblico.

«Ci prepariamo a vivere un’esperienza intensa e coinvolgente – è stato spiegato dagli organizzatori – nel solco di un impegno concreto e appassionato che prosegue da un quarto di secolo. Riceviamo riconoscimenti e premi in ogni angolo del Paese per il nostro progetto dedicato a Cittanova, alla Calabria e alle eccellenze di un territorio tra i più incredibili del Sud Italia. Anche quest’anno, grazie al concerto di Fedez e al ricco programma di attività previste, la Festa diventerà una straordinaria cartolina positiva per Cittanova. Siamo orgogliosi di questo e lavoreremo, con tale consapevolezza, affinché la XXIV edizione della manifestazione rimanga nella storia».