Poste Italiane: “Musica con Vista” fa tappa a Reggio Calabria

Torna a Reggio Calabria la sesta edizione di Musica con Vista, il Festival Nazionale di musica classica promosso dal Comitato Amur con i maggiori enti storici concertistici italiani e il sostegno di Poste Italiane.

Fino al 21 settembre Musica con Vista percorrerà tutta Italia, in un viaggio musicale unico alla scoperta della bellezza e dei tesori nascosti della nostra penisola.

Il 10 agosto il concerto farà tappa a Reggio Calabria con l’esibizione dei Quatuor Akilone, in programma alle ore 21 presso il Museo Archeologico Nazionale.

La rassegna rientra nel più ampio piano di interventi di inclusione sociale e culturale di Poste Italiane, impegnata da sempre a supportare le comunità locali sostenendo il benessere dei cittadini e lo sviluppo economico del Paese.

Musica con Vista, come testimonia la tappa di Reggio Calabria, conduce lo spettatore alla scoperta delle bellezze nascoste del Paese, spesso fuori dai soliti itinerari. Affascinanti borghi, edifici storici, siti culturali e giardini incantati, attraverso la musica e la cultura, promuovono lo sviluppo del turismo in grado di attrarre un pubblico eterogeneo.

Sul sito musicaconvista.it è disponibile una mappa interattiva del Festival che raccoglie numerose attività con l’obiettivo di far conoscere, supportare e valorizzare il patrimonio culturale, enogastronomico e naturalistico del territorio.