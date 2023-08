XV Rapsodie Agresti, si chiude domani a Locri il ciclo di concerti delle “Regine del Belcanto”: al Palazzo di Città ci sarà il concerto di Paoletta Marrocu

Si conclude domani sera a Locri, il ciclo di quattro concerti in esclusiva per la Calabria con la partecipazione di alcune tra le più importanti interpreti internazionali del repertorio belcantistico e, in particolare, della musica barocca, dal titolo “Regine del belcanto”. I quattro concerti fanno parte della programmazione della quindicesima edizione di Rapsodie Agresti, unico festival di musica lirica e sinfonica in Calabria riconosciuto dal Ministero della Cultura, ideato e realizzato dall’associazione Traiectoriae con la direzione artistica di Domenico Gatto e Renato Bonajuto.

Dopo l’esordio di uno dei nomi di punta del Festival, il soprano Roberta Invernizzi a Gerace e poi i concerti del contralto Francesca Ascioti e del soprano statunitense Vivica Genaux, per le Regine del belcanto tocca a Paoletta Marrocu, il 5 agosto, esibirsi al Palazzo di Città di Locri, accompagnata al cembalo dal maetro Francesco Erle e al fagotto dal maetro Andrea Bressan.

Se nei concerti precedenti sono state eseguite musiche di autori della Scuola di Musica Napoletana come Vinci, Cimarosa e Scarlatti in questa occasione vengono proposte Cantate e Concerti dell’altra grande realtà musicale del primo ‘700, la Scuola Musicale Veneziana con i suoi autori più significativi: Vivaldi e Albinoni.

Paoletta Marrocu è, per Rapsodie Agresti una presenza costante e un punto di riferimento musicale non solo per la qualità del suo canto ma, soprattutto, per il suo apporto progettuale e per una profonda visione del fare musica.

Marrocu ha iniziato i suoi studi di canto presso il Conservatorio di Cagliari, dove si è laureata in canto lirico. La sua carriera è decollata negli anni ’90, quando ha vinto il Concorso Lirico Internazionale Toti Dal Monte. Da allora ha cantato nei principali teatri e festival operistici in tutto il mondo, lavorando con rinomati registi, direttori d’orchestra e artisti. Paoletta Marrocu è considerata uno dei maggiori soprano italiani e continua ad essere molto attiva nel panorama operistico internazionale.

Nell’ambito del Festival la Marrocu ha partecipato nel 2018 al Don Giovanni di Mozart nel ruolo di Donna Elvira ed è stata Tosca nel 2019. Nel 2023 con il maestro Erle ha realizzato il progetto Combattimenti all’interno del quale ha eseguito il Combattimento di Tancredi e Clorinda di Monteverdi eseguendo tutte le parti cantante e recitate del madrigale.