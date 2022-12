Palmi (RC): via al Concerto Gospel di Natale inserito nella rassegna Synergia 47

Le tende si aprono e Claudia Marss e i Gospel italian Singers danno il via al Concerto Gospel di Natale voluto dall’Associazione Amici della Musica Nicola Antonio Manfroce e svoltosi presso il Teatro Manfroce di Palmi.

Inserito nella rassegna Synergia 47, stagione concertistica 2002/23, lo spettacolo ha entusiasmato e coinvolto il pubblico che ha gremito il teatro. Da “Rejoyce & Sing” a “Go Down Moses”, passando per “What a wonderful world”, “When the Saints”, fino a “Oh happy day”, i brani natalizi eseguiti con i presenti che non possono fare a meno di cantare e tenere il ritmo con le mani.

«Qui a Palmi è stato un concerto ricco di emozioni – ha affermato il M° Francesco Finizio, direttore dei Gospel Italian Singer, al termine dello spettacolo -. Emozioni variegate come il programma che abbiamo offerto, tra gospel tradizionali, brani tradizionali, ma anche brani pop – ha aggiunto Finizio – che il pubblico ha apprezzato. Siamo in Tour dal 3 dicembre, fino al 6 gennaio, in tutta Italia, con il nostro Christmas Tour. Esibirci qui è stato un onore e un piacere e per questo ringraziamo gli Amici della Musica, il presidente Gargano e la sua equipe per averci invitato e supportato, speriamo ci siano altre occasioni».

«Bellissima serata a Palmi– ha detto Claudia Marss, cantante solista -. Qui sono in veste di ospite dei Gospel Italian Singers, ma sono onorata di aver potuto cantare su questo palco davanti a un pubblico meraviglioso che ci ha trasmesso grande calore. Spero di poter tornare presto».

Il prossimo appuntamento con la rassegna Synergia 47 sarà il 2 gennaio 2023 ore 21:15 con il Concerto di Capodanno ancora una volta nella splendida location del Teatro Manfroce di Palmi, con l’Orchestra Filarmonica nazionale di Kharkiv, diretta da Yuriy Yanko, e che vedrà Danilo Squitieri al violoncello solista.