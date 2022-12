Al “Locri on Ice” spazio agli artisti musicali emergenti

L’Associazione Let’s Ca – Andiamo in Calabria organizza una serata all’interno degli spazi di Locri on Ice dedicata alla musica emergente.

L’evento si intitola “Miscita: scopri gli artisti emergenti” e avrà luogo lunedì 2 gennaio 2023 dalle ore 20.45.

L’idea del nome gioca col nostro dialetto – si legge in un comunicato stampa – per spingere le persone a guardarsi intorno e frugare nel vasto mondo musicale per scovare anche talenti che risiedono a pochi passi da noi. L’iniziativa nasce dall’esigenza riscontrata in seno ai ragazzi di esprimere la loro arte e farsi conoscere, poiché gli spazi dedicati alla musica sono spesso di difficile accesso per chi inizia ad approcciarcisi a questo mondo. La serata si propone di unire realtà apparentemente divergenti unendo un luogo frequentato in maniera massiccia con un contesto musicale più di nicchia.

Una delle caratteristiche della serata sarà la commistione di più sonorità che esprimano la varietà delle inclinazioni personali dei singoli artisti.

Ad accompagnare gli artisti troverete una piccola bacheca nella quale saranno inseriti i singoli progetti musicali degli artisti con una breve descrizione e un qr code.

Per sostenere l’evento sarà possibile lasciare un’offerta libera a favore dell’associazione Let’s Ca -Andiamo in Calabria.

Gli artisti che si esibiranno sono:

Nephilim, Bassoprofilo, ZEST, ABOV, Fryg, Iris, Piccola Canaglia, Libero j., Noemi, Corosmi &Br1