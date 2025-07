Standing ovation e Riccio d’argento per Stefano Bollani all’Unical

Concerto indimenticabile ieri sera nell’Anfiteatro di Piazza Vermicelli dell’Università della Calabria per lo straordinario concerto evento di Stefano Bollani con il suo quintetto stellare composto da alcuni dei più grandi musicisti al mondo: Jeff Ballard, batteria, Larry Grenadier, contrabasso, Vincent Peirani, fisarmonica, Mauro Refosco, percussioni.

Inserito nel ricco programma di Fatti di Musica, il festival del Miglior Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, giunto alla 39° edizione, l’evento si è realizzato grazie alla collaborazione con l’ Università della Calabria per volontà del Rettore Nicola Leone.

Prima del concerto Bollani ha ricevuto dal promoter e da Alessia Cosentino e Fabio Vincenzi, in rappresentanza dell’UniCal, il Riccio d’Argento del celebre orafo calabrese Gerardo Sacco, oscar del festival consegnato negli anni ai più grandi nomi della musica italiana e internazionale. Lo strepitoso live, che ha regalato nuove composizioni del grande pianista e virtuosismi di tutti i musicisti, è stato suggellato da una lunga standing ovation.

Il tour di Stefano Bollani e il suo quintetto si chiude stasera in Piazza del Popolo di Reggio Calabria, per Piazza del Popolo: Arte, Musica e Teatro, iniziativa promossa dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito del progetto “ReggioFest2025: cultura diffusa” e finanziata a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura. Piazza del Popolo: Arte, Musica, Teatro è un altro progetto della Show Net srl di Ruggero Pegna, che spazia dalla musica al teatro leggero, fino al teatro urbano internazionale: dopo lo Stefano Bollani quintet di stasera, domani, domenica 20 luglio, la pirotecnica Festa del Sole con Fuoco della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno e lunedì 21 luglio lo show Meglio Stasera di Stefano De Martino.

I live di Bollani e De Martino sono a biglietti, disponibili sul circuito Ticketone e tutti con posto a sedere numerato, mentre Fuoco della Compagnia dei Folli è ad ingresso libero. La Piazza è tutta delimitata e chiusa al traffico veicolare e pedonale. L’ingresso e la biglietteria, che entrerà in funzione dalle ore 18:00, sono collocati in via Monsignor De Lorenzo. L’inizio degli spettacoli è fissato alle 21:30.

Il progetto prevede anche laboratori/workshop diretti dallo stesso promoter e da Ilenia Borgia di Calabria dietro le quinte.

La Festa del Sole di domani sera, format piro-teatrale ideato dallo stesso promoter, è un evento spettacolare che vedrà di scena “Fuoco”, uno straordinario spettacolo della Compagnia dei Folli, in cui si susseguono coreografie di teatro-danza mozzafiato, esplosioni pirotecniche sincronizzate e danze su trampoli. Questi elementi, uniti a innovative macchine sceniche, accompagnano il pubblico in un viaggio fantastico e visionario attraverso storie e leggende, incontrando personaggi ed eroi mitologici che hanno intrecciato il loro destino con la potenza del fuoco.

Il 21 luglio si cambia genere. Sull’onda del successo di Affari Tuoi su Rai1, Stefano De Martino torna dal vivo con gli orchestrali della Disperata Erotica Band e il suo gruppo di ballo. Conduttore e mattatore televisivo, attore, ballerino e cantante, si presenta al pubblico con tutto il suo ricco bagaglio artistico. Meglio Stasera è uno spettacolo confezionato in modo impeccabile, in cui De Martino dimostra di essere un personaggio versatile, eclettico, divertentissimo: c’è lo Stefano che si racconta; il ‘crooner’ che con la Disperata Erotica Band metterà in scena giochi musicali, mash up e virtuosismi canori; c’è il ballerino e, infine, il De Martino imprevedibile, quello dell’allegria e dei giochi in tv, che dialoga ed empatizza con gag, monologhi umoristici, improvvisazioni.