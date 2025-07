Luca Barbarossa chiude il sipario sull’anteprima del Festival delle Serre

Un cielo d’estate, le note che raccontano una vita, le parole che scavano nella memoria e nel cuore. Si chiude il sipario sull’anteprima della 31ª edizione del Festival delle Serre con un evento che resterà impresso nella memoria collettiva di chi ha avuto il privilegio di esserci, il concerto-racconto di Luca Barbarossa, artista che ha attraversato quarant’anni di musica italiana con sensibilità e poesia.

Accompagnato sul palco dal giornalista Paride Leporace, Barbarossa ha aperto il suo mondo più intimo intrecciando canzoni e ricordi, confessioni e battute in un dialogo che è stato più di un’intervista, un viaggio autentico nell’anima di un cantautore che non ha mai smesso di cercare il significato profondo delle parole. Da “Via Margutta” a “Portami a ballare”, ogni brano è stato il tassello di una narrazione emozionante e sincera accolta da un pubblico attento, partecipe, commosso. Palazzo Sersale si è trasformato in un salotto d’autore dove la musica ha incontrato il racconto, la nostalgia ha stretto la mano all’ironia e il silenzio – tra una canzone e l’altra – ha avuto lo stesso peso delle note.

Ma il concerto di Barbarossa è stato solo il culmine di un’anteprima che ha già mostrato tutta la potenza e la ricchezza del Festival delle Serre, pronto a vivere un’edizione straordinaria. In questi giorni, Cerisano si è trasformata in un laboratorio culturale a cielo aperto con proposte che hanno spaziato dal jazz d’autore, con artisti di stampo nazionale con Paolo Fresu e Uri Caine, ai ritmi travolgenti del concerto di Irene Grandi, dal calore e dai profumi del Wine Fest al fermento culturale delle Summer School Des4Future e dell’Astro Summer Camp, realizzati in collaborazione con l’Università della Calabria. Il Festival delle Serre – finanziato dalla Regione Calabria attraverso i fondi PAC 2014/2020 azione 6.8.3. “Eventi di promozione culturale 2024” – si inserisce nell’amplio progetto “Cerisano Factory – Borgo Swing”, sostenuto dal Ministero della Cultura nell’ambito del PNRR – Next Generation EU finanziato. Una visione culturale e territoriale fortemente voluta e spinta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Lucio Di Gioia. Un progetto che mira a rendere Cerisano un centro di produzione culturale viva e permanente, dove l’arte incontra la comunità e la formazione si fonde con l’esperienza e la bellezza, trasformandosi in sviluppo del territorio. Un intreccio di linguaggi, generazioni e visioni che ha dato vita a un’atmosfera pulsante, inclusiva e profondamente emozionante. Il Festival delle Serre si conferma così non solo come rassegna artistica e culturale, ma come spazio di incontro, riflessione e scoperta capace di parlare al cuore delle persone attraverso gli incontri, la musica e lo spettacolo.

Con l’eco della voce di Luca Barbarossa ancora nell’aria, Cerisano si prepara ora ad accogliere il cuore pulsante del festival con una programmazione che promette nuove emozioni e nuove sorprese.