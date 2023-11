Corigliano Rossano, rassegna “Invito all’Opera”: al Castello Ducale l’omaggio a Puccini

È atteso per domenica 12 novembre 2023 alle 18, nel salone degli Specchi del Castello Ducale, il Recital Lirico “Omaggio a Puccini”, nell’ambito della prima rassegna “Invito all’Opera”, realizzata con il patrocinio ed il contributo dell’amministrazione comunale. Gli interpreti del recital saranno due artisti di chiara fama. Il soprano Federica Di Rocco, dallo straordinario talento riconosciuto a livello internazionale, dotata di una voce dal fascinoso colore timbrico, interprete di notevole fraseggio ed espressività teatrale che la contraddistinguono. Acclamata interprete del panorama lirico internazionale è reduce da intensa attività artistica in produzioni operistiche e stagioni concertistiche di importanti teatri e sale

da concerto in Italia e all’estero. Vincitrice di numerosi Premi e Concorsi lirici internazionali, il soprano Federica di Rocco è considerata nuovo astro nascente del panorama lirico internazionale, soprattutto per il repertorio pucciniano. Sarà accompagnata al pianoforte dal maestro Andrea Bauleo, affermato ed eccelso pianista calabrese. Il recital lirico sarà dedicato interamente alle celebrazioni per il Centenario dalla morte di Giacomo Puccini, compositore insigne ed autore di opere liriche tra le più rappresentate al mondo. Il recital prevederà l’esecuzione delle più celebri arie del repertorio Operistico Pucciniano, quali: Tosca, La Bohème, La Rondine, Gianni Schicchi e Turandot, intervallate da parafrasi per solo pianoforte; non mancherà infine un omaggio alla Calabria con arie del grande compositore F. Cilea.

La partecipazione al concerto lirico sarà con ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti.