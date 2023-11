Autunno Musicale 2023: al Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza “Bilitis“ con Andjela Bratic e Diana Nocchiero

Andjela Bratic, una delle più importanti flautiste serbe, è vincitrice del premio della rivista musicale Muzika klasika per la migliore interprete femminile nel 2014. Si è laureata presso la Facoltà di musica di Belgrado e ha conseguito un diploma post-laurea presso l’Università Johannes Gutenberg di Magonza, Germania nella classe del prof. Dejan Gavric e ha ricevuto il titolo di solista da concerto. Nel 2021, Anđela Bratić è stata scelta come uno dei 75 migliori studenti dell’Università “Johannes Gutenberg”, in occasione del 75° anno di attività dell’Università dopo la seconda guerra mondiale.

Ha suonato come solista con l’Orchestra Sinfonica di Ho Chi Minh (Vietnam), l’Orchestra Sinfonica RTS, l’Orchestra Filarmonica di Banja Luka, l’Orchestra Sinfonica “Symphony Sofia”, l’Orchestra Sinfonica Montenegrina, l’Orchestra Sinfonica “Symphony Vidin”, Chamber Orchestra Prague, Chamber Orchestra “Symphony di Udine”, Nis Symphony Orchestra, Chamber Orchestra “Concertante” FU in Nis, Academic Orchestra SKC University of Nis, Chamber Orchestra “Imperio”, Chamber Orchestra “New Music”, Chamber Orchestra sotto la guida di eminenti direttori. Ha partecipato a importanti festival nel paese – Guitar Art, NIMUS, Mokranjčevi dani, Tisin Cvet, Konstantinus, oltre a Bar Chronicle, Days of Music, Espressive, International Chamber Music Festival in Montenegro, Spectrum e Imago in Slovenia e Sarajevo Inverno in Bosnia ed Erzegovina. Ha tenuto concerti da solista in tutta Europa, Asia e America, e con grande successo, nel 2013, si è presentata al pubblico di Washington, DC, in un recital al Kennedy Center. Ha tenuto workshop di masterclass in Serbia, Montenegro, Macedonia, Italia, Grecia, Romania e Corea del Sud. Andjela Bratic è un membro del quartetto “Chamber Gang”. Nel 2016, la Faculty of Arts di Nis ha pubblicato il suo primo CD intitolato Fantasy, e nel 2020 ha pubblicato il suo lungo CD Inspired by the Flute, in cui esegue composizioni di compositori serbi. Аndjela Bratic è professore a tempo pieno presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Nis

DIANA NOCCHIERO Si è diplomata in Pianoforte presso il Conservatorio Musicale“A. Vivaldi” di Novara; ha studiato con i Maestri Adrian Vasilache, Vincenzo Balzani, Walter Krafft e Mario Delli Ponti, Ha tenuto numerosi concerti come solista, in diverse formazioni cameristiche e ha suonato come solista con molte orchestre (Orchestra Nazionale di Malta, London Musical Arts String Orchestra, Orchestre Philarmonique du Nouveau Monde di Montreal, Orchestra “I Maestri” di Londra, I Virtuosi di Praga, Orchestra Filarmonica di Stato di Bacau, Orchestra Filarmonica di Stato di Ramnicu Valcea, Orchestra Filarmonica di Stato di Ploiesti, Orchestra Filarmonica di Stato di Vidin, Orchestra Filarmonica di Stato di Shoumen, Orchestra Filarmonica di Kharkov, Orchestra “G. Pressenda” di Alba e Cuneo, Orchestra “Accademia Musicale Siciliana”di Palermo, Orchestra “J. S. Bach” di Buenos Aires…). Ha suonato per prestigiose associazioni in Italia e all’estero (Francia, Inghilterra, Spagna, Germania, Belgio, Austria, Norvegia, Montenegro, Romania, Moldavia, Grecia, Slovenia, Ucraina, Svizzera, Bulgaria, Serbia, Malta, U.S.A, Argentina, Uruguay, Giappone, Singapore, Indonesia…) suonando in importanti sale come: Teatro Manuel di Valletta (Malta), S. Martin in the Fields (Londra), Eglise Saint- Merry (Parigi), St. John’s Smith Square (Londra), Cité internationale universitaire (Parigi), Steinway Hall (New York), Klavierhaus (New York), Casa Zerilli-Marinò (New York University), Library and Archives Canada Auditoriun (Ottawa), ORF – Radiokulturhaus (Vienna), Teatro Alfieri (Torino), Salon Dorado de la Prensa (Buenos Aires), Istituto Italiano di Cultura di Montevideo, Mainichi Culture Center di Osaka (Giappone), Lilia Hall di Yokohama (Giappone), Conservatorio di Musica di Singapore, Museo “G. Enescu” di Bucarest, Conservatorio Statale di Musica di Salonicco (Grecia).