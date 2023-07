Aspettando il “XVIII Festival Internazionale della Fisarmonica”, primo appuntamento nrl borgo di San Vincenzo La Costa (Cs)

Grande fermento nel borgo di San Vincenzo La Costa per il “XVIII Festival Internazionale della Fisarmonica”. Un evento culturale che promuove lo sviluppo della cultura musicale attraverso attività di spettacolo dal vivo e formazione e che intende rendere fruibile e diffondere la conoscenza de “ la fisarmonica” da parte della collettività regionale.

Fin dagli anni 80 a San Vincenzo La Costa si teneva un Festival internazionale della fisarmonica che aveva raggiunto notevole popolarità negli ambienti musicali di tutta Europa, attirando concorrenti e visitatori. Partendo dalla tradizione musicale, il Festival rappresenta un contenitore artistico che coniuga al meglio l’attrattiva turistica e popolare con la scoperta delle bellezze del luogo ospitante.

Aspettando il festival, che si terrà dal 4 al 10 agosto, si inizia con un primo appuntamento venerdì 14 luglio alle ore 18.30 a Palazzo Miceli in San Sisto dei Valdesi con la presentazione alla cittadinanza ed il racconto di questa 18esima edizione e del Concorso Internazionale che accompagna anche questa edizione del festival alla presenza del Sindaco Gregorio Iannotta, del Presidente del Consiglio con delega agli Eventi Alessandra De Rose, dell’amministrazione comunale tutta e del direttore artistico Pietro Pardino, a seguire Accordance Duo, con G. Fassetta e M. Santaniello, fisarmonica e clarinetto

Più di 200 concerti in Europa e oltre oceano, ospiti fissi in Giappone in diversi festival e per numerose masterclass, Fassetta e Santaniello propongono un programma incentrato sulle musiche di Piazzolla, musica da grandi film in un viaggio musicale raccontato anche tra aneddoti e curiosità dove il pubblico diventerà protagonista.

Il Programma del Festival completo e le attività previste saranno presentati nel corso della conferenza stampa ufficiale che si terrà il prossimo 19 luglio presso la sede della cittadella regionale a Germaneto di Catanzaro alle ore 11.00, sala Turchese.

Il Progetto è cofinanziato dalla Regione Calabria a valere sull’ “AVVISO PUBBLICO Eventi Culturali 2022 – PAC CALABRIA 2014-2020 ASSE VI Azione 6.8.3”.

Ingresso gratuito.