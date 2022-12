A Crosia torna il Capodanno in piazza con Francesca Brambilla e la band Hosteria di Giò

Capodanno in Piazza Dante – Sesta edizione. Dopo due anni di stop ed eventi ridotti ritorna la grande notte di San Silvestro di Crosia Mirto, ancora una volta all’insegna della musica popolare e del divertimento. Quest’anno madrina della serata sarà la showgirl Francesca Brambilla, celebre “Buona Sorte” di Avanti un Altro, il game show di Mediaset condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Le musiche e i ritmi della notte che saluta il nuovo anno, invece, saranno di Hosteria di Giò la formidabile band, ambasciatrice del sound calabrese in tutta Italia che ha nella pancia un ritmato e coinvolgere repertorio. E poi, il deejay set che a partire dall’una di notte animerà la prima notte traentina del 2023 con i ragazzi del Delirio Party, il cui nome è una garanzia di sicuro divertimento.

È quanto fa sapere il presidente del Consiglio comunale con delega al Turismo e allo Spettacolo, Francesco Russo, che da a tutti appuntamento per il prossimo Sabato 31 Dicembre 2022 alle ore 11.30 nel cuore dell’agorà cittadina per attendere il nuovo anno e festeggiare insieme l’arrivo del 2023.

«Non potevamo rinunciare a un evento ormai storicizzato per la nostra città – dichiara Francesco Russo – e che ogni anno è un punto di riferimento per giovani e famiglie. Abbiamo lavorato con l’intento di fare sinergia con tante aziende ed imprese del territorio che ci hanno garantito un prezioso e determinante supporto sia economico che logistico. Questa, come sempre, sarà una festa di tutti e per tutti per riscoprire il senso della comunità e dello star bene insieme».

Ritorna e non mancherà, durante la serata, l’atteso momento del conto alla rovescia, aspettando la mezzanotte, con il consueto brindisi augurale in piazza. A Seguire il concerto e i balli di piazza con gli Hosteria di Giò e poi dall’una di notte il lungo disco-party in piazza con la collaborazione artistica del DelirioParty e alla presenza della showgirl televisiva e influencer Francesca Brambilla.