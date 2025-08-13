Incantano le performance del “Magma Acoustic Duo”. Prossimi appuntamenti: 14 agosto a Centrache, il 15 a Montepane Lido, il 23 a Botricello

Atmosfere incantate, sono quelle create dalla voce di Marialaura Gabini e dalla chitarra di Enzo Colosimo. Ogni loro spettacolo arriva direttamente al cuore. Insieme formano il “Magma Acoustic Duo”, una simbiosi che con chitarra e voce riesce ad incantare e coinvolgere il pubblico, grazie all’incredibile versatilità musicale. Marialaura ed Enzo sono capaci di muoversi con agilità tra diversi generi, portando eleganza e interpretazioni profonde in ogni loro esibizione. Creano atmosfere uniche e indimenticabili, grazie ad arrangiamenti raffinati e coinvolgenti che trasmettono emozioni autentiche. Ogni nota si inserisce in un’armonia impeccabile, rendendo ogni performance davvero speciale. Come quella recentissima a Cropani, in occasione della presentazione del libro sulla Pretura di Tommaso Stanizzi. Il moderatore dell’evento, il giornalista professionista Luigi Stanizzi, ha elogiato il “Magma Acoustic Duo” che ha regalato al pubblico una serata davvero indimenticabile. Per chi vuole godere dei loro spettacoli, ecco i prossimi appuntamenti: il 14 agosto a Centrache in collaborazione con l’attore Giuseppe Ansaldi; il 15 Pegaso beach di Montepane Lido, il 23 Maledetta Primavera di Botricello.