Festival d’Autunno, emozioni e ricordi con il tributo di Pierdavide Carone a Lucio Dalla

Uno scenario suggestivo e un racconto in musica di uno dei più amati cantautori italiani. È l’immagine del concerto inaugurale della Summer Edition del Festival d’Autunno, svoltosi ieri sera nell’Arena del Teatro Comunale di Soverato. Pierdavide Carone, nella prima nazionale di Caruso e altre storie, ha aperto i cuori con le indimenticate canzoni scritte da Lucio Dalla, con il prezioso supporto del Coro Lirico Siciliano e dell’Orchestra Residence dei Teatri di Pietra, diretti dal Maestro Francesco Costa.

Aperta dalla potente voce di Alessandro D’Acrissa, che ha eseguito Mattinata, E lucevan le stelle e Nessun dorma, tre classici della musica lirica, la performance di Carone non è stata un semplice tributo, ma una ricercata commistione di generi. Un lavoro impeccabile, che non ha mostrato nessuna riverenza nei confronti delle composizioni del cantautore bolognese, ma il perfetto equilibrio tra le partiture originali e gli arrangiamenti di Corrado Neri.

Pierdavide Carone, ha dimostrato una sensibilità unica nell’interpretare brani che hanno segnato intere generazioni. La sua voce, intensa e limpida, non ha provato a imitare Dalla, ma ha fatto rivivere i suoi successi con una sorprendente autenticità che ha conquistato il pubblico. Un vero e proprio atto d’amore nei confronti di Dalla, autore e cantante.

Sin dalle prime note del dittico composto da Canzone e Piazza grande, ogni brano è stato un ideale ponte tra il passato e il presente, un dialogo sincero tra un maestro e il suo allievo. Tra un’epoca che non esiste più e le emozioni che rimangono eterne. La scelta di inaugurare il Festival d’Autunno con questo spettacolo è stata perfetta, un inizio non poteva essere più azzeccato, offrendo un inizio suggestivo e di spessore.

L’immagine di un teatro all’aperto, unitamente all’atmosfera creata dal concerto candlelight, ha dato vita a una magia non comune. Anna e Marco, Futura, L’anno che verrà non sono stati solo il ricordo di un grande artista, ma hanno assunto una nuova dimensione con i contrappunti e gli accenti del Coro Lirico Siciliano e gli accompagnamenti, lievi o energici, dell’Orchestra guidata con estro e fermezza dal Maestro Costa.

Di grande fascino l’esecuzione di Tu non mi basti mai, in cui Corrado Neri ha dimostrato di essere non solo un eccellente arrangiatore e pianista, ma anche di possedere un timbro vocale