Grande attesa a Borgia per il concerto dei Gipsy Kings ed i 38 anni di “Bamboleo”: ieri pubblico in visibilio per i Gemelli di Guidonia

L’onda di vibrante energia ed entusiasmo che quest’estate ha travolto Borgia non si ferma: dopo una memorabile serata dedicata alla comicità, alla musica e al cabaret con i Gemelli di Guidonia, il calendario di Borgia Summer Vibes prosegue con un altro grande evento, stavolta di portata internazionale. Domani, mercoledì 6 agosto, alle ore 22:00, Piazza Rosario si prepara ad accogliere la leggendaria band dei Gipsy Kings. Un’occasione unica per rivivere le emozioni di una carriera straordinaria e per celebrare insieme il 38esimo anniversario della loro hit mondiale, l’indimenticabile successo di “Bamboleo”. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della buona musica e del divertimento, che hanno voglia di lasciarsi travolgere dai ritmi calienti e dal flamenco che, grazie ai Gipsy Kings, hanno fatto la storia della musica dagli anni 80 ad oggi.

“Per noi è un motivo di grande orgoglio e soddisfazione ospitare domani, in un evento incredibile, totalmente gratuito i Gipsy Kings – ha dichiarato la sindaca Elisabeth Sacco – un vero “monumento” internazionale nella storia della musica. L’emozione è davvero tanta, perché Borgia si trasformerà in luogo in cui riecheggeranno le leggendarie chitarre di una band unica ed iconica nel suo genere”.

Dello stesso tenore le dichiarazioni dell’assessora alle Politiche culturali Virginia Amato. “Il concerto dei Gipsy Kings conferisce ulteriore lustro a un cartellone che finora ci ha dato grandi soddisfazioni. Siamo onorati di ospitare un gruppo musicale così prestigioso che, sono sicura, ci regalerà emozioni uniche da condividere con il pubblico che non ci ha mai fatto mancare la sua partecipazione e il suo calore”.

Da archiviare con soddisfazione la serata con I Gemelli di Guidonia: protagonista una folla entusiasta, che ha riempito ogni ordine di posto per assistere all’esibizione del celebre trio comico. Con un mix esplosivo di imitazioni perfette, gag esilaranti e un’incredibile abilità vocale, i tre fratelli hanno saputo conquistare il pubblico fin dalle prime battute, fino al coinvolgerlo nella “scrittura” di una canzone dedicata proprio a Borgia. Le risate a scena aperta si sono mescolate agli applausi fragorosi per una performance che ha dimostrato ancora una volta il grande talento e la versatilità dei Gemelli di Guidonia. La serata si è conclusa con una meritatissima standing ovation, un omaggio sincero e caloroso da parte di una platea completamente conquistata.

Tutte le info sulla programmazione estiva a Borgia, e non solo, sul sito VisitBorgia.it e sulle pagine social Instagram e Facebook dedicate. Anche Palazzo Mazza, per l’occasione, sarà aperto ai visitatori dalle 18 alle 21: sarà possibile visitare gratuitamente la mostra dedicata ad Ugo Ortona.