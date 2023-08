“Bacchanalia”, Tiriolo celebra la donna e il vino tra musica e cultura: tutti gli eventi in programma

E’ tutto pronto per il gran ritorno del festival “Bacchanalia, 2200 anni dopo” che domani sabato 19 e domenica 20 agosto animerà il borgo di Tiriolo per uno degli eventi più attrattivi dell’estate calabrese. Una due giorni che metterà insieme storia, cultura, musica, enogastronomia e itinerari alla scoperta delle eccellenze del territorio. La macchina organizzativa della Pro Loco Tiriolo “Terra dei Feaci” ha messo a punto un programma che – in collaborazione con l’Associazione Culturale Musicale “Chiave di SOL” e l’Associazione Culturale “Teura” – si propone di ripercorrere e dare nuovo fasto alle tradizioni e alle radici identitarie dell’antico borgo nel Catanzarese attraverso la parola chiave del vino coniugata, quest’anno, al femminile. Il particolare rapporto che lega il vino alla donna, celebrando gli antichi riti in onore del dio Bacco, verrà infatti approfondito e declinato in varie forme, valorizzando le peculiarità della comunità locale.

La grande protagonista, come sempre, sarà la musica dal vivo con i concerti serali. Domani Sabato 19 agosto, alle 23, ad infiammare il palco principale saranno gli Après La Classe, la band salentina che riproporrà i successi di vent’anni di carriera, con celebri hit come “Paris” e “Mammalitaliani”, fino alla recente svolta grazie al singolo “Sogno Otro Mundo” feat. Manu Chao – che ha anticipato l’uscita dell’album “Santa Marilena” – e al più recente brano “La Festa Patronale” in collaborazione con l’Orchestra Popolare Notte della Taranta.

La serata sarà aperta alle 20, in Piazza Sant’Angelo, dal Tarab Ensamble, trio di voci e percussioni al femminile, e alle 21, in Piazza Seggio, dal cantautore folk blues Santino Cardamone che farà ballare e riflettere con il suo stile eclettico.

Domenica 20 agosto, dopo l’imperdibile corteo nuziale di Bacco e Arianna, sarà ancora serata di concerti con il tuffo nella musica popolare calabrese con Francesco Giannini Live Band e il tributo a Fabrizio De Andrè con il Faber Quartet, tra le band più prolifiche e richieste d’Italia per gli amanti dell’indimenticato cantautore genovese.

Non mancheranno i momenti di dibattito culturale mirati a celebrare il prezioso ritrovamento a Tiriolo, risalente al 1638, del “Senatus Consultum de Bacchanalibus” datato 186 a.C., oggi esposto a Vienna. Si tratta di una tavoletta di bronzo contenente il testo del decreto con cui il senato romano bandì tutti i culti dionisiaci, comunicando la pena di morte per i trasgressori del decreto. Attorno al mondo del vino si svilupperanno tante iniziative collaterali: domani, alle 17.30, un importante incontro sul ruolo della donna nella storia del vino a cura della sezione calabrese dell’Associazione “Le donne del vino”, l’inno al tramonto con l’esibizione di Desirée Zinnà, l’osservazione astronomica da mezzanotte all’alba, a cura dell’Associazione Pramantha Astro; domenica si proseguirà dal mattino con l’inno all’aurora, l’escursione in mountain-Bacco, la masterclass della Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti sul tema “Dal Pollino all’Aspromonte e dal Tirreno allo Jonio – conoscenza dei Terroir Calabresi”.

E ancora la mostra etnografica sul costume tradizionale femminile di Tiriolo, esposizioni di pittura, mercatini artigianali e l’apertura straordinaria serale dei Musei e Parco Archeologico Gianmartino per una intensa esperienza a 360 gradi.

PROGRAMMA

Sabato 19 agosto

h 17:30 – Casa delle Culture “Ruolo della Donna nella storia del Vino” Convegno a cura dell’Ass. Nazionale “Le donne del Vino”, delegazione Calabria

h 18:00 – Piazza Italia/Centro Storico Apertura del percorso gastronomico

h 19:00 – Monumento di Ulisse Inno al Tramonto Esibizione Live a cura di Desirèe Zinnà

h 20:00 – Piazza Sant’Angelo TARAB ENSAMBLE CONCERTO LIVE

h 21:00 – Piazza Seggio SANTINO CARDAMONE LIVE BAND

h 23:00 – Piazza Italia APRÈS LA CLASSE

h 00:00 – Piazza Italia “I sogni di Bacco….cullando il sonno del dio splendente”. Osservazione astronomica da mezzanotte all’alba, a cura dell’Associazione Pramantha Astro

Domenica 20 agosto

h 5:30 – Piazza Seggio Inno all’Aurora

h 8:30 – Piazza Italia “Escursione in Mountain-Bacco” a cura dell’ASD Tiriolo Free Bike (Difficoltà Media)

h 17:00 – Casa delle Culture “Dal Pollino all’Aspromonte e dal Tirreno allo Jonio Conoscenza dei Terroir Calabresi” MASTERCLASS con FIVI Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti

h 18:00 – Piazza Italia CORTEO NUZIALE di Bacco e Arianna

h 21:00 – Piazza Seggio FRANCESCO GIANNINI LIVE BAND

h 23:00 – Piazza Italia FABER QUARTET

Appuntamenti fissi

“A Pacchiana” Mostra Etnografica sul Costume Tradizionale Femminile di Tiriolo e del circondario a cura di Laboratorio Artistico Kalabria Kultura & Tessilart – Chiesa Dello Spirito Santo

Mostra di Pittura a cura di Marialuisa Bevivino – Piazzetta Cona

La “Personale di Pittura”, Mostra a cura di Carmela Bueti – Chiesa Santa Maria Scala Coeli

Apertura straordinaria Musei e Parco Archeologico Gianmartino – Viale Pitagora dalle h 21 alle h 24

Mercatino Artigianale Artistico – Piazza Italia a partire dalle h 18

Degustazioni di Vini – Centro storico