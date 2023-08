Peppe Voltarelli e la 22° edizione del “Peperoncino Jazz Festival”: il 7 agosto sul lungomare Falcone e Borsellino di Lamezia Terme

Sempre più caliente diviene l’atmosfera sul lungomare Falcone e Borsellino di Lamezia Terme, dove lunedì 7 agosto, alle ore 21.30 assisteremo alla tappa lametina del “PEPERONCINO JAZZ FESTIVAL_ 22° edizione” con la presenza dell’artista Peppe Voltarelli.

Nella suggestiva cornice di Lamezia Terme, Città di Mare, il pathos del prestigioso artista di origini calabresi inebrierà i presenti, proiettandoli nella sognante dimensione della Calabria quale terra di poeti e pittori, musicisti e pensatori.

La mission del Festival del Turismo Sostenibile della Città di Lamezia Terme (organizzato dal comune di Lamezia Terme con il contributo della Regione Calabria nell’ambito di Promozione Della Calabria E Dei Suoi Asset Strategici – Spettacolo E Grandi Eventi – Marketing Territoriale in partnership con la Pro Loco cittadina) abbraccerà la profonda valenza del “Peperoncino Jazz Festival”, rassegna musicale itinerante nelle più belle località calabresi, vincitrice per due anni consecutivi del prestigioso Jazzit Award come Miglior Festival Jazz d’Italia. La manifestazione, patrocinata da importanti e prestigiosi istituzioni nazionali ed internazionali, coinvolgerà 30 località di tutte e 5 le province calabresi e i il territorio dei tre parchi nazionali della regione).

Al calar del sole, spenti gli ultimi riflessi sulla riviera dei tramonti, presso il piccolo teatro “Emanuela Loi”, il pluripremiato artista calabrese Peppe Voltarelli darà voce alla nostra terra calabra, con un perfetto equilibrio di musica e parole.

Voltarelli, artista poliedrico e carismatico, vincitore per ben tre volte della prestigiosa Targa Tenco, ha fatto brillare la Calabria non solo e soltanto con i traguardi musicali del “Il Parto delle Nuvole Pesanti” (band italiana famosa nel panorama folk-rock e della musica sperimentale), di cui egli è stato a lungo il leader, ma anche come cantante solista. Egli è riuscito in questi anni a sperimentare diversi campi artistici riuscendo a lasciare traccia della suo essere uomo del tempo, alternando all’incisione di dischi, la scrittura di libri e il recitare in film e spettacoli teatrali, collaborando con alcuni tra i musicisti, attori e registi più importanti sulla scena italiana, tra questi segnaliamo: Claudio Lolli, Teresa De Sio, Sergio Cammariere, Roy Paci, Carmen Consoli, Bandabardò, Otello Profazio recentemente scomparso, etc.

Nel corso della serata Voltarelli presenterà al pubblico del festival il suo ultimo lavoro discografico “La grande corsa verso Lupionòpolis”, album registrato nei primi mesi dell’anno a New York con musicisti americani.

Il cantautore proporrà un poetico e appassionante concerto in trio nel corso del quale, alternandosi alla chitarra, alla fisarmonica e al pianoforte coinvolgerà il pubblico degli appassionati.

Una serata che porterà con sé l’eco di tutti quei figli di Calabria che hanno con passione, attraversato la dimensione più profonda dei propri sogni riuscendo con sacrificio e costanza, a trasformare la tempesta in arcobaleno di condivisione artistica quanto umana.

Peppe Voltarelli con la sua espressione artistica è identitaria della Calabria e dunque entra a pieno titolo nel cartellone del Festival del Turismo Sostenibile_Un’Estaste di Gusto che si pone quale mission proprio la promozione di tutte le eccellenza del territorio, lasciando uno spazio importante a quelle umane e professionali.