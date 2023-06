Stadio d’Ippolito di Lamezia Terme (CZ): tutto pronto per la tappa calabrese del tour di Checco Zalone

Effettuato allo Stadio Guido d’Ippolito di Lamezia Terme l’ultimo sopralluogo in vista dell’unica tappa in Calabria del tour “Amore + Iva”, il nuovo mega show di Checco Zalone prodotto da “Arcobaleno Tre”, fissata per il prossimo 4 luglio alle ore 21:00.

Presenti, oltre al promoter Ruggero Pegna, il dirigente comunale Ingegnere Pasqualino Nicotera, i rappresentanti del Football Club Lamezia Terme, società che ha la gestione della struttura, Alessandro Rettura, Saverio Giampà ed Alfonso De Rito, insieme a vari tecnici della Show Net, dello studio ingegneristico Sintesi di Francesco Pileggi e della stessa società calcistica, a cominciare dall’agronomo Antonio Buonconsiglio, che dovrà occuparsi della manutenzione del manto erboso.

A seguire, Pegna ha incontrato il sindaco Paolo Mascaro per la definizione di alcuni dettagli burocratici.

Confermati i seguenti aspetti tecnico-organizzativi: rimozione delle vetrate lato tribuna coperta, ormai usurate e non più trasparenti, per favorire la perfetta visione dello show alle file poste più in basso; copertura dei passaggi dei mezzi tecnici con pannelli in multistrato; sistemazione di 2000 sedie di platea sul rettangolo di gioco con ingresso da via Newton; ingresso alle tribune coperte da via Marconi; efficientamento dell’impianto di luci d’emergenza; servizi igienici chimici di lato al rettangolo di gioco per il pubblico in platea.

Per la concessione dello stadio sarà applicato il canone previsto dal nuovo regolamento, pari al pagamento del 3% dell’incasso netto a favore del Comune e di un altro 2% a favore del F.C. Lamezia Terme. L’allestimento inizierà giorno 1 luglio, con il montaggio dell’imponente palcoscenico coperto di 20 metri di larghezza, dotato di torri audio e di ben tre ledwall giganti. L’ingresso al pubblico è previsto a partire dalle ore 19:30; alle ore 18:00, invece, aprirà la biglietteria per gli ultimi biglietti disponibili. Tra le disposizioni che saranno adottate anche il divieto di fumo sul rettangolo di gioco. Già venduti oltre 3000 biglietti, mentre la prevendita degli ultimi 1000 disponibili è in corso su www.ticketone.it e nei punti Ticketone. I posti saranno tutti a sedere e numerati. Per informazioni tel. 0968441888 www.ruggeropegna.it.