Russell Crowe e Gianvito Casadonte in diretta a “Oggi è un altro giorno” su RAI 1

L’attore australiano, premio Oscar, Russell Crowe – atteso in concerto al Teatro Politeama di Catanzaro il prossimo 20 giugno – sarà ospite in collegamento da Sydney a “Oggi è un altro giorno”, in onda oggi pomeriggio alle 14.05 su Rai 1 e Rai Italia, condotto da Serena Bortone. In studio, in diretta, ci sarà anche l’ideatore e direttore artistico del Magna Graecia Film Festival, Gianvito Casadonte, che presenterà lo straordinario evento previsto in Calabria. Il protagonista del “Gladiatore” salirà sul palco nelle vesti di musicista e cantante nel tour italiano che avrà come anteprima l’appuntamento di Catanzaro, quale evento speciale in occasione della ventesima edizione del MGFF.