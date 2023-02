L’8 marzo al Politeama di Catanzaro in scena “Pretty Woman – Il musical”

E’ stato lo spettacolo teatrale con il maggior successo al botteghino in Italia nel corso degli ultimi due anni grazie ad una storia che continua a far sognare intere generazioni ed una colonna sonora indimenticabile. E’ iniziato il conto alla rovescia verso “Pretty Woman Il Musical” che approderà al Teatro Politeama di Catanzaro il prossimo 8 marzo per una Festa della donna da trascorrere all’insegna del divertimento. Un allestimento tutto italiano in cui la musica, tra canzoni pop e romantiche, è assoluta protagonista, ricalcando quella originale scritta da Bryan Adams, a partire dalla presenza dell’indimenticabile successo mondiale del 1964 “Oh, Pretty Woman” di Roy Orbison.



Nell’agosto del 2018 il musical ha celebrato la sua prima mondiale a Broadway registrando il tutto esaurito. “Daremo a Pretty Woman la nostra impronta personale e faremo di Vivian una donna forte e stimolante per tutti gli spettatori. Sogniamo che lei possa cambiare un po’ la tua vita e che quando tornerai a casa farai quel passo che avresti sempre voluto ma che non hai mai osato fare”: così la regista Carline Brouwer presenta l’adattamento teatrale che, nella sua versione italiana, si avvale della regia associata e della direzione casting di Chiara Noschese, artista a tutto tondo, attrice, regista e cantante che ha maturato tanti successi ed esperienze nel campo della commedia musicale. Lo spettacolo vede, inoltre la traduzione, l’adattamento e i versi di versi di Franco Travaglio e la partecipazione di Beatrice Baldaccini, Thomas Santu, Giulia Fabbri, Andrea Verzicco, Cristian Ruiz e Lorenzo Tognocchi.



Al Politeama di Catanzaro sarà, quindi, l’occasione per ripercorrere la storia della giovane squillo Vivian Ward e del ricco e affascinante uomo d’affari Edward Lewis che si innamoreranno l’uno dell’altra, sebbene provengano da mondi totalmente diversi. La musica accompagna coerentemente la recitazione e il susseguirsi delle scene.