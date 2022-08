Le suggestioni western dei Rio Sacro a Martirano Lombardo

Da una remota valle di montagna nasce il Rio Sacro.

Esso incede nell’ignoto percorso a cui è destinato, scoprendolo in un eterno divenire.

Storia di uno e di tutti in un ‘antico sempre nuovo’, simbolica coreografia di un futuro trascorso.

Musiche nate da un’esperienza che si specchia nei ricordi,

in luoghi vissuti, immaginati o trasfigurati dal passare del tempo.

Melodie panoramiche, suoni di polvere ed elettricità con i piedi nella terra e lo sguardo rivolto altrove.

Nel susseguirsi dei giorni e delle notti, nello scorrere del tempo, siate affluenti del Rio.

I Rio Sacro sono un duo principalmente strumentale nato in Umbria nel gennaio 2020 dall’incontro fra Edoardo Commodi e Norberto Becchetti, chitarristi e compositori accomunati dalla passione per la musica strumentale e le colonne sonore.



Il loro primo lavoro discografico, dal titolo omonimo ‘Rio Sacro’, è uscito l’8 Aprile 2022 per l’umbra JAP Records e la romagnola L’Amor Mio Non Muore – Dischi. L’album contiene composizioni strumentali inedite con sonorità trasversali che vanno dal blues al desert rock riletti in chiave mediterranea, un’ esperienza sonora che è un viaggio attraverso geografie vissute e immaginate, in bilico tra il Morricone dell’epopea western, la creatività dei Calexico e le suggestioni noir dei portoghesi Dead Combo.

Un suggestivo melting pot dal forte impatto cinematico che, domenica 28 agosto, approderà anche a Martirano Lombardo, allo Stage Live Pub, nuovo punto di riferimento per la musica dal vivo alle pendici del Reventino.

Per l’occasione, i Rio Sacro si esibiranno eccezionalmente in trio per un imperdibile live nel segno della ricercatezza sonora. Start: ore 21.30. Ingresso gratuito. Consigliata la prenotazione al 3895758183.