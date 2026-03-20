“ENNIO”, il grande tributo a Ennio Morricone arriva a Cosenza con un concerto-evento immersivo

Quasi sei anni fa ci lasciava Ennio Morricone, ma il suo ricordo resta sempre vivo attraverso le iniziative a lui dedicate e nell’ambito delle quali un posto di spicco spetta al concerto-evento: “ENNIO”, tour nazionale che sta riscuotendo enormi consensi in Italia con oltre 40 mila spettatori, diretto dal M° Paolo Vivaldi, compositore tra i più importanti nel panorama televisivo e cinema italiano che sarà accompagnato in questa occasione dall’Orchestra Sinfonica Brutia. Lo spettacolo farà tappa domenica 29 marzo, alle 18:30, al Teatro Alfonso Rendano di Cosenza

L’evento è prodotto e distribuito in esclusiva in Italia ed all’estero da Inside Productions Holding Ltd. con la direzione artistica di Giuseppe Costantino Lentini. Il concerto è decisamente il più immersivo e coinvolgente in Italia ed è strutturato attraverso un format collaudato e accattivante con proiezioni video dei film, dove ogni brano viene introdotto da descrizioni e aneddoti unici e inediti ed alcuni vissuti direttamente dal M° Paolo Vivaldi, stimato ed amico della famiglia Morricone. Tutto ciò capace di impreziosire un progetto che mira, innanzitutto, a rendere omaggio alla musica per il cinema firmata dal più grande compositore al mondo Ennio Morricone. Proprio di recente lo stesso Giovanni Morricone ha reso attestato di assoluta stima, attraverso un video, a Paolo Vivaldi come eccellente esecutore del tributo dedicato al loro padre.

«Oltre 40mila spettatori ad oggi hanno avuto la possibilità di assistere allo spettacolo in varie città italiane dove si è registrato sempre il tutto esaurito – dichiara il direttore artistico Giuseppe Costantino Lentini, general manager di Inside Productions Ltd. – a testimonianza della bontà di un evento davvero coinvolgente grazie, innanzitutto alla grande professionalità e emozionalità che trasmette Paolo Vivaldi. Con questo concerto-evento stiamo onorando l’immenso Ennio Morricone con un tributo davvero unico e prezioso che prestissimo vedrà anche palcoscenici internazionali». Paolo Vivaldi è compositore di circa 100 colonne sonore e pluripremiato con una candidatura anche ai “David di Donatello”. Una carriera già ricca di soddisfazioni quella del maestro romano, il quale ha diretto anche artisti internazionali del calibro di John Legend, Kevin Costner & Modern West e Kacey Musgraves.

I biglietti per la data del 29 marzo sono disponibili sul circuito VivaTicket e presso la biglietteria InPrimaFila a Cosenza.