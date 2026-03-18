Amendolara, riflettori sui giovani talenti con il Concorso “Gustav Mahler”

La magia di un evento capace di incidere sull’immaginario collettivo di tutta la Calabria torna, nella sua IX Edizione, con la potenza di un milione di note e armonie che, provenienti da tutto il mondo, si danno appuntamento dal 5 al 14 maggio 2026 ad Amendolara, il paese della mandorla, luogo fisico che assurge a pentagramma virtuale di infinite melodie!

Il Concorso Internazionale di Musica “Gustav Mahler”, che quest’anno gode del patrocinio del Comune di Amendolara guidato dal Sindaco Maria Rita Acciardi, è ormai un appuntamento consolidato della cultura musicale nazionale, un’occasione di incontro, confronto, sublimazione dell’arte musicale durante il quale a centinaia di partecipanti provenienti da tutta Europa è offerta la possibilità di vivere un momento di valorizzazione e promozione del proprio talento.

Un riflettore concettuale e culturale puntato su un palcoscenico di intenti la cui finalità è dare luce ai giovani Maestri del domani.

Il concorso, che vanta la Direzione artistica del Maestro Diego Forte, è organizzato dall’Accademia Musicale “Gustav Mahler”, fondata dal Maestro Francesco Martino e diretta dal Maestro Domenico Nicoletti, da sempre bastione di cultura e passione per l’arte.

La città di Amendolara, la cui amministrazione comunale con il Sindaco Acciardi ha fortemente voluto ospitare e sostenere l’evento, si appresta a diventare, ancora una volta, centro culturale dell’Alto Ionio Cosentino, consacrando i propri luoghi dell’anima, forti di un fascino unico e mediterraneo, alla musica: l’Auditorium “Enrico Cappa”, la Sala Consiliare “Umberto Pagano” e il Chiostro del Convento di San Domenico diventeranno agorà musicali, in cui le note e i musicisti saranno protagonisti assoluti.

Aperto a tutti gli strumenti, il concorso, forte di sezioni solisti e formazioni di musica da camera, ha tra i suoi destinatari anche Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale e Licei musicali, nel solco della tradizione che lega da sempre il mondo della Scuola, della Formazione e quello della Musica.

Infine, quest’anno la manifestazione si sdoppia, con la creazione del Primo Concorso Internazionale di Clarinetto in Calabria, che avrà luogo dal 7 al 9 maggio. Rivolto a Solisti, Musica da Camera e Cori di clarinetti, vede alla direzione artistica il Maestro Ignazio Messina.

Un vero e proprio evento di rilevanza internazionale dedicato a uno strumento tra i più versatili del panorama musicale.

Due appuntamenti che segnano la proposta culturale musicale calabrese, disegnando un crocevia di armonie, melodie, sinfonie e note, che forgia un momento di crescita professionale e umana di partecipanti e spettatori.

La serata di gala conclusiva, durante la quale saranno annunciati i vincitori che si esibiranno in un concerto tanto unico quanto spettacolare, avrà luogo il 17 maggio, presso l’Auditorium “Enrico Cappa” di Amendolara.

Tutte le info per partecipare possono essere reperite sulle pagine social e sul sito internet dedicato al concorso: https://linkfr.ee/concorsomusicalegustavmahler

La musica chiama e chi ha il cuore che batte al ritmo della propria arte risponderà, cogliendo l’occasione offerta da questo appuntamento di caratura nazionale:

il Concorso Internazionale di Musica

“Gustav Mah