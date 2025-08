Borgia Summer Vibes, risate e applausi con Casa Abis. Ora spazio alla grande musica

Un’esplosione di comicità ha conquistato il pubblico di Borgia grazie allo spettacolo di Casa Abis, protagonisti ieri sera nell’ambito del Borgia Summer Vibes. Un successo annunciato, merito dell’irresistibile verve comica di Stella Falchi e Gabriele Abis, che hanno trascinato gli spettatori in un vortice di gag, ritmo e ironia. Platea gremita e pubblico entusiasta, divertito e coinvolto dall’inizio alla fine dello show.

«Una serata straordinaria – ha dichiarato la sindaca Elisabeth Sacco – che dimostra quanto il nostro pubblico sia affezionato a “Borgia Summer Vibes” e desideroso di vivere momenti di spettacolo di qualità. Questo è il nostro obiettivo: rendere Borgia un punto di riferimento culturale nel territorio».

Soddisfatta anche l’assessora alle Politiche culturali Virginia Amato: «Lo spettacolo di Casa Abis ha saputo parlare a tutti con intelligenza e leggerezza. È stato bellissimo vedere una Villa Pertini piena, partecipe e divertita».

E proprio Villa Pertini sarà il palcoscenico anche dei prossimi due eventi in programma, dedicati alla grande musica.

Il 2 agosto arriva la summer edition di Disco!, lo spettacolo ritmico-sinfonico dell’Orchestra Sinfonica Brutia che celebra le hit degli anni Settanta e Ottanta. Dopo il successo al Teatro Rendano di Cosenza, torna in versione estiva uno show che unisce ascolto e danza, con riarrangiamenti firmati Giuseppe Santelli. Sul palco 30 elementi d’orchestra, 6 musicisti di band e 4 cantanti, sotto la direzione del maestro Francesco Perri.

Il 3 agosto, invece, spazio all’eleganza della lirica italiana, con un concerto che vedrà protagonista la Sinfonica Brutia al completo, con 50 musicisti e tre grandi voci: il soprano Elena Memoli, il tenore Fabio Serani e il baritono Luca Bruno. A dirigere l’orchestra, il maestro Giuseppe Ler, per un viaggio tra le melodie immortali della tradizione operistica italiana.

<<Per quanto riguarda il primo concerto – ha spiegato il maestro Francesco Perri, direttore artistico dell’Orchestra – è molto particolare perché si tratta di un viaggio chiamato Disco in cui ci sono tante situazioni musicali degli anni 70 e degli anni 80. Quando è stato pensato questo spettacolo, aveva proprio come idea il vinile, andando a recuperare i brani anche dalla Disco Music. Da qui l’ambivalenza della parola disco con l’utilizzo dell’orchestra sinfonica e di un gruppo ritmico per uno spettacolo particolare, perché prevede tre cantanti, un’orchestra ritmico sinfonica con dei brani che partono appunto negli anni 70 con la musica di Gino Paoli, Battisti, Sergio Indrigo, facendo poi dei ponti culturali con l’Inghilterra di Elton John e poi il mondo americano dei Bee Gees, di Warwick, Lionel Rich, Michael Jackson. L’idea è quella di movimentare l’anfiteatro con un repertorio molto molto particolare. Domenica, invece, sarà un gala lirico classico con arie tratte da Verdi, Puccini, Leoncavallo, Donizetti, che seguono una storia interna, che parla di amore, di tradimenti, di buoni sentimenti nella grande tradizione dell’opera italiana>>.

Due serate diverse ma complementari, per un’estate che a Borgia continua a parlare il linguaggio della bellezza e della condivisione.

Per info sul cartellone Borgia Summer Vibes vai sul sito VisitBorgia.it e sulle pagine social Ig e Facebook. Nei giorni degli spettacoli Palazzo Mazza sarà aperto ai visitatori dalle 18 alle 21.