Ondarock, i ‘Meat for dogs’ e Giancane infiammano l’estate di Squillace Lido (Cz)

“ONDAROCK RE-BUILD, la Musica che spacca avvicina, unisce e ricompone” ha confermato le attese. E? stata una bellissima serata di musica, quella che si è svolta lo scorso 8 agosto sul lungomare di Squillace Lido e organizzata dall’associazione La Rete, appuntamento principale del progetto “Ondarock 2023”.

Un piazzale stracolmo di pubblico di tutte le età hanno accolto, presentati da Mirella Turrà e

Giovanni “Jovo” Pace, i “MEAT FOR DOGS “, primi ad incendiare la piazza con il loro punk

rock tiratissimo che ha fatto “pogare” le persone presenti, la band catanzarese ha sfoderato

il meglio dal vasto repertorio, festeggiano quest’anno i 30 anni di attività, con la chicca

dell’anteprima della loro nuova canzone inserita nell’album che sarà pubblicato nel prossimo autunno.

L’ironia, il sarcasmo, lo spirito romano di “GIANCANE”, ospite principale della serata, ha

conquistato il pubblico che ha cantato e ballato senza sosta, fino al termine dello suo show,

tutte le sue canzoni, dai vecchi cavalli di battaglia, alle nuove presenti nell’ultimo album

“Tutto Male” alle canzoni delle colonne sonore delle serie create da Zero Calcare.

Gli ospiti sono stati omaggiati dall’associazione con un piatto in ceramica, realizzato dal

maestro ceramista Agazio Mellace di Squillace, omaggio offerto anche al Dr. Franco Caccia,

Assessore Comunale al turismo e alla programmazione, intervenuto, in rappresentanza

dell’Amministrazione, per i saluti istituzionali e per presentare il video promozionale sulla

storia e le attrazione di Squillace.

“Siamo molto soddisfatti della serata – queste le parole della Presidente Rita Lami – per la

piazza straordinariamente piena di pubblico, ma anche per l’attuazione del servizio navetta

che ha collegato la location a Soverato e a Catanzaro lido, e per gli accessi al sistema

‘Close to your Show’ grazie al quale chi tra i presenti lo ha usato, ha potuto godere il

concerto da una nuova prospettiva”.

Non sono mancati gli stand gastronomici “Plastic Free”, all’interno dell’area food era

presente un “Water refill point” a disposizione per riempire borracce ed evitare le bottiglie di plastica .

La mostra mercato di prodotti locali con la presenza di artisti del riciclo creativo ha reso la

piazza ancor più green.

L’associazione La Rete ringrazia tutti i volontari, i simpatizzanti, gli sponsor e le forze

dell’ordine che hanno consentito la realizzazione di Ondarock Re-build e il suo regolare

svolgimento.

L’evento Ondarock 8° edizione 2023 è finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e

Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “Attività Culturali 2022” dalla Regione

Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura” e con

patrocinio e il sostegno della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, dell’Amministrazione Comunale di Squillace, della Camera di Commercio Catanzaro

Crotone Vibo Valentia, dell’Avis Comunale di Squillace e del supporto logistico del CSV

Centro Calabria.