Triduo Pasquale, oggi la Via Crucis per le vie di Reggio Calabria

La Chiesa con la meditazione della passione di Cristo e con l’adorazione della Croce commemora la sua origine dal fianco del Signore, che sulla croce intercede per la salvezza di tutto il mondo. In questo giorno non si celebra l’Eucaristia.

La Croce è al centro di questo giorno e della celebrazione: la Croce, infatti, è narrata nella liturgia della Parola, mostrata e celebrata nell’adorazione del Legno e ricevuta, quale mistero di salvezza, nella Comunione eucaristica.

Il Venerdì santo non si celebra l’Eucarestia. Le ostie che vengono offerte sono state infatti consacrate il giorno prima, il Giovedì santo.

La liturgia del Venerdì santo celebra la Passione del Signore, e prende il nome di celebrazione “in Passione Domini”. In passato veniva celebrata la liturgia del Venerdì santo alle ore 15:00, ora della morte di Gesù secondo i Vangeli. Oggi viene celebrata nel pomeriggio, in un orario più consono per permettere la frequentazione da parte dei fedeli. Nella Cattedrale di Reggio Calabria sarà presieduta alle 17 dall’arcivescovo metropolita di Reggio Calabria – Bova, monsignor Fortunato Morrone.

La liturgia del Venerdì santo è seguita, solitamente, dalla Via Crucis. Una tradizione che si rinnova anche a Reggio Calabria.

Alle 20 di oggi, infatti, i fedeli vivranno la Via Crucis cittadina, con partenza dalla Cattedrale di Reggio Calabria, per poi snodarsi lungo la via Cattolica dei Greci, il corso Garibaldi e, infine, piazza Duomo.

Le celebrazioni del Triduo pasquale a Reggio Calabria, proseguono domani (sabato 8 aprile) con la Veglia pasquale in Cattedrale, presieduta dal presule pitagorico alle 22.30. Il giorno successivo, Domenica di Pasqua il vescovo presiederà, sempre nella Basilica Cattedrale, la Santa Messa alle ore 11.