È partita la decima edizione di Corti Cosenza, organizzato dalla cooperativa sociale Teatro in note, con la direzione artistica di Vera Segreti.

Il primo step di questa importante edizione avviene, come sempre, nelle scuole dove la cooperativa incontra gli studenti per parlare insieme del tema centrale dell’edizione che, per quest’anno, è “L’arte e la musica tra bellezza e creatività”.

Le scuole coinvolte nella decima edizione di Corti Cosenza sono l’Itis “Monaco”, i licei scientifici “Fermi” e “Scorza”, il polo tecnico-scientifico “Brutium”, il liceo classico “Telesio”, queste tutte di Cosenza, e il liceo scientifico “Valentini” di Castrolibero.

In tutti gli incontri tenuti con gli studenti il direttore artistico Vera Segreti ha deciso di fare ascoltare ai ragazzi “C’è tempo” di Ivano Fossati e “Sogna ragazzo, sogna” di Roberto Vecchioni nella versione con il giovane Alfa portata già allo scorso Festival di Sanremo.

«Queste due poesie musicali sono servite per carpire e tirar fuori la voce dei ragazzi, i loro sogni e non solo – dice Vera Segreti ­– Molte volte l’impossibilità ad essere compresi, il non dialogo, l’essere ascoltati a metà o addirittura non esserlo affatto, il non sentirsi spesso all’altezza di una società che reprime e sopprime il proprio io sono tutti elementi castranti per i nostri giovani. Noi con Corti Cosenza, ormai da dieci anni, ascoltiamo questi ragazzi, anche attraverso i concorsi di Scrittura creativa e Cortometraggi, e li aiutiamo a tirare fuori tutto il potenziale che hanno dentro».

«Vogliamo che i loro sguardi tornino a brillare ricchi di entusiasmo – conclude il direttore artistico – di volontà e, soprattutto, vogliamo che siano liberi di scegliere per il loro futuro. Quest’anno lo facciamo con l’arte e la musica nello specifico».

Intanto gli studenti hanno iniziato gli incontri con l’esperta di Scrittura creativa, la giornalista Rosalba Baldino, ai quali seguiranno altri appuntamenti con un regista che darà loro nozioni sulla sceneggiatura e sul cinema in generale e poi incontreranno giovani scrittori con i quali confrontarsi.