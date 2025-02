Domani al Teatro Politeama il tributo a Mario Foglietti con film, talk e ricordi speciali

Le immagini di un documentario per la prima volta sul grande schermo, i suoi scritti rimasti nel cassetto, le testimonianze di chi ha condiviso ricordi e momenti di vita. Si preannuncia ricca di emozioni, la serata d’onore in memoria di Mario Foglietti che si terrà domani, venerdì 28 febbraio, alle ore 18, al Teatro Politeama di Catanzaro. Un’occasione per riscoprire e ripercorrere la carriera del regista, giornalista e scrittore, legato alla storia della città in cui ricoprì, dall’inaugurazione e per quattordici stagioni, il ruolo di Sovrintendente del Politeama.

La serata inizierà con la proiezione di “Io e me stesso. Ritratto di un inguaribile narciso”, documentario realizzato a cura di Vittore Ferrara e Pino Iannì, in cui le immagini di repertorio e dell’archivio di famiglia restituiscono il profilo di un Foglietti legato in maniera viscerale a Catanzaro e alla Calabria. Luoghi e personaggi di un tempo che si incrociano con il vissuto dell’uomo di cultura da cui emerge, con forza, il suo proverbiale carattere istrionico. La visione sarà preceduta dai saluti del sindaco e presidente della Fondazione, Nicola Fiorita, e dell’attuale Sovrintendente Antonietta Santacroce.

Al termine del film, sul palco saliranno amiche e amici di Foglietti e del Politeama che offriranno il proprio ricordo a lui legato: Aldo Costa, Giacomo Carbone, Edvige Vitaliano, Franco Cimino. Salvatore Conforto leggerà alcuni pensieri lasciati in eredità da Mario Foglietti nel libro, mai pubblicato, dal titolo “Amore”. Durante la serata saranno proiettati anche dei saluti speciali di Piero Mascitti, Carlo Greco, Diego Verdegiglio e Paolo Di Giannantonio. A chiudere idealmente il programma, il video messaggio, sentito e personale, che il grande giornalista Vincenzo Mollica ha voluto dedicare a Foglietti condividendo l’iniziativa del Teatro Politeama. L’ingresso alla serata è gratuito.