“Even”, opera prima di Giulio Ancora girato in Calabria in anteprima italiana domani all’Ischia Global Festival

Il film Even, opera prima di Giulio Ancora, sarà presentato in anteprima italiana all’Ischia Global Festival, domani, mercoledì 9 luglio alle 19.00 presso il Cinema Excelsior alla presenza del regista e di parte del cast. Il film, interpretato da Federica Pagliaroli (Happy Days, Un oggi alla volta), Marco Cocci (Ovosodo, L’ultimo Bacio, Baciami ancora), Simona Cavallari (Squadra Antimafia, Don Matteo, Viola come il mare), Massimo Bonetti (Concorso di colpa, Per non dimenticarti), Romina Mondello (Palermo Milano – Solo andata, R.I.S. – Delitti imperfetti), Ernesto Mahieux (L’Imbalsamatore, Nero bifamiliare), Serra Yilmaz (Le fate ignoranti, La finestra di fronte, Saturno contro), Paola Barale (Vorrei vederti ballare, Colpo d’occhio), Martina Chiappetta per la prima volta sullo schermo e con Caterina Misasi e Costantino Comito. L’opera è prodotta da Lob&Partners con il contributo della Calabria Film Commission e sarà distribuita da 102 Distribution in collaborazione con Unicorn.

Even è un dramma psicologico misto al crime che racconta la storia di Giulia, una giovane ribelle che vive la sua adolescenza con spensieratezza. Tuttavia, un evento improvviso interrompe la sua serenità: un vuoto silenzioso e una violenza ineluttabile la legano inconsapevolmente a un misterioso femminicidio, celato nel tempo dalla neve. Un’anima del passato e un corpo presente e vivo si ritroveranno a rivivere la stessa drammatica violenza, in un transfert tra due epoche differenti ma profondamente simili.

In occasione dell’anteprima del film al festival di Ischia, verrà pubblicato il videoclip di “Going to the Sea” per la regia di Ancora, brano inedito scritto e cantato per il film dallo stesso regista. La canzone parla di una ragazza violentata e uccisa nel 1989 in Calabria, un famoso cold case, quello di Roberta Lanzino a cui il soggetto del film è in parte ispirato. Il videoclip della canzone è una sorta di spin off di Even e anticiperà la pubblicazione del trailer e l’uscita in sala del film.