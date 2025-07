Due film della Calabria Film Commission al Festival di Locarno: sono “Il Vangelo di Giuda” e “Io non ti lascio solo”

La Calabria sarà presente con due film al Festival di Locarno che si terrà dal 6 al 16 agosto. Sono “Il Vangelo di Giuda”, diretto da Giulio Base, fuori concorso nelle kermesse svizzera, e “Io non ti lascio solo”, di Fabrizio Cattani, inserito nella sezione “Locarno Kids” del festival.

“Ancora un’ottima vetrina – é detto in un comunicato – per il cinema sostenuto dalla Calabria Film Commission e girato sul nostro territorio, con la promozione dei luoghi e l’utilizzo di maestranze calabresi, ben 106, complessivamente nei due film. ‘Il Vangelo di Giuda’, prodotto da Agnus Dei Production, Minerva Picturese e Rai Cinema, in coproduzione con Agresywna Banda, è stato girato per quattro settimane nei territori dei comuni di Curinga (Platano Millenario), Corigliano-Rossano (Abbazia del Patire), Cleto (Castello Cleto, Castello Savuto, fiume Savuto), Parco nazionale della Sila (Lago Cecita), Caccuri (Grancia del Vurdoj, Grotte rupestri Caccuri), Mendicino (Monte Cocuzzo) e Cosenza (Castello Svevo, centro storico).

I professionisti calabresi coinvolti nelle riprese sono 71. Il cast è composto da interpreti di fama internazionale del calibro di Giancarlo Giannini, Rupert Everett, Tomasz Kot, Paz Vega, Abel Ferrara, Vincenzo Galluzzo, Ada Roncone. Tra gli interpreti anche Darko Peric e John Savage”.

“”Io non ti lascio solo”, il nuovo film di Fabrizio Cattani (Maternity Blues, Cronaca di una passione), tratto dal romanzo omonimo di Gianluca Antoni, edito da Salani – si aggiunge nella nota – è prodotto da Gianluca Curti, Emanuele Nespeca, Elisabetta Olmi e Tilde Corsi, vanta la direzione della fotografia del David Di Donatello, Fabio Olmi (Il mestiere delle armi, Basilicata coast to coast), il montaggio di Paola Freddi (Another End, Iddu) e la colonna sonora di Luca D’Alberto (L’alfabeto di Peter Greenway, La scelta). Si tratta di una pellicola emozionante e appassionata, in grado di giocare sul filo di generi diversi: come una favola moderna, la storia si svolge in modo incalzante e inaspettato, tingendo quello che sembra un classico coming-of-age dei colori affascinanti del noir.

Le riprese di ‘Io non ti lascio solo’ si sono svolte per quattro settimane in Calabria tra Camigliatello Silano e i comuni di Spezzano, Celico, San Giovani in Fiore, Rende, Castrolibero e Cosenza. La produzione è a cura di Minerva Pictures, Solaria Film, Ipotesi Cinema e RC Produzione.

Nella troupe hanno lavorato 35 unità calabresi sulle 50 che hanno composto il team”.