Calcio, quote Serie B: Catanzaro favorito sul Lecco

Il Catanzaro ospita il Lecco nella prima partita di Serie B dopo la pausa e i bookmaker lanciano i calabresi verso il successo: la vittoria degli uomini di Vivarini si gioca tra 1,79 e 1,80 su Newgioco e Betflag contro il colpo ospite che oscilla tra 4,35 e 4,40. Nel mezzo, il pareggio paga 3,55 volte la posta.

Per i calabresi sarà una sfida importante per provare a uscire dal momento negativo (tre sconfitte nelle ultime tre) e consolidare la posizione playoff contro una squadra che, all’andata, ha reso loro la vita difficile: 3-4 il risultato finale in Lombardia, mentre per questa sfida gli esperti puntano sull’Under 2.5 a 1,80, leggermente avanti sull’Over 2.5 a 1,87. Tra i risultati esatti, in pole c’è l’1-1 a 5,80, seguito dall’1-0 dei giallorossi a 6,20.

Una vittoria del Lecco per 1-0 si gioca a 10,60. In zona gol è sfida tra Iemmello e Buso.

Il primo, già a segno nella vittoria catanzarese dell’andata, è offerto marcatore a 2,77. Il secondo, invece, tiene vive le speranze degli ospiti nonostante abbia messo a segno una sola rete in trasferta quest’anno: in quota un suo centro è visto a 4,55.