Aggressione agli agenti della polizia locale a Catanzaro, Celia (PD): “Preoccupa violenza nei confronti di chi serve lo Stato”

Il capogruppo comunale del Partito Democratico, Fabio Celia, esprime ferma solidarietà agli agenti della Polizia Locale di Catanzaro, vittime di un atto di violenza avvenuto ieri in via Marincola Pistoia.

“La violenza, in qualsiasi forma essa si manifesti, va sempre condannata senza eccezioni. È un comportamento che non ha alcuna giustificazione né spazio nella nostra società civile. In particolare, quando questa violenza è rivolta verso coloro che dedicano la propria vita a servire lo Stato e la comunità, come gli operatori sanitari e gli agenti delle forze dell’ordine, diventa ancora più inaccettabile.

Nel corso degli ultimi giorni, la vicesindaco Giusy Iemma ha espresso in modo deciso la necessità di proteggere coloro che operano nel settore sanitario, sottolineando quanto sia fondamentale garantire un ambiente sicuro per chi è al servizio della comunità. Questo principio vale anche per gli agenti della Polizia Locale e per tutti coloro che si impegnano quotidianamente per garantire la sicurezza dei cittadini.

La violenza non è mai la soluzione e il rispetto per coloro che lavorano per il bene comune deve essere sempre la priorità della nostra società. La solidarietà agli agenti aggrediti è un dovere morale che condividiamo tutti, e dobbiamo lavorare insieme per assicurare che atti di questo genere non si ripetano nel futuro”.