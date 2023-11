Derby Catanzaro-Cosenza: il Presidente del consiglio comunale Giuseppe Mazzuca accoglie l’invito del Presidente del consiglio di Catanzaro e domenica 26 novembre sarà al “Ceravolo”

“Raccolgo con piacere l’invito del Presidente del consiglio comunale di Catanzaro, Gianmichele Bosco, ad essere presente allo stadio “Ceravolo” in occasione del derby del 26 novembre”. Lo ha detto il Presidente del consiglio comunale Giuseppe Mazzuca dando seguito all’invito ricevuto dal collega, presidente della massima assemblea cittadina di Catanzaro. “Il derby – ha sottolineato Giuseppe Mazzuca – è un appuntamento sportivo carico di attese e suggestioni che tutti però vogliamo e dobbiamo vivere con entusiasmo e con la consapevolezza che la passione e la rivalità possono e devono essere vissute senza comportamenti che trascendono il rispetto e la correttezza. La Calabria potrà vivere così una bellissima pagina di sport e di sana competizione, di tifo per i propri colori, mantenendo però sempre al centro la consapevolezza che la nostra regione cresce se è unita. In questa domenica del 26 novembre che ci apprestiamo a vivere – conclude Mazzuca – devono dunque vincere i valori più positivi di cui lo sport è portatore e depositario”.