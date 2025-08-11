Installato un “pesce mangiaplastica” sulla spiaggia di Bivona: una nuova iniziativa di supporto e sensibilizzazione dell’assessorato all’Ambiente

Una nuova iniziativa, un nuovo e utilissimo strumento per garantire la pulizia della spiagga e sensibilizzare la cittadinanza ed i turisti sulla necessità di mantenere il decoro non soltanto sulle strade ma anche sugli arenili. L’assessorato all’Ambiente del Comune di Vibo Valentia, in collaborazione con la ditta Muraca, e con lo slogan “Riempiamo questo pesce, non quelli in mare”, ha fatto installare sulla spiaggia di Bivona un grande “pesce mangiaplastica”, un enorme contenitore per la raccolta dei rifiuti in plastica che purtroppo, spesso, vengono abbandonati indiscriminatamente.

“Ormai tutti noi conosciamo i danni causati dall’abbandono della plastica – dichiara l’assessore all’Ambiente, Marco Miceli -. E sappiamo bene come le microplastiche che finiscono in mare provochino l’alterazione dell’apparato digerente e del dna dei pesci, incidendo negativamente sulla catena alimentare ed alla fine anche sull’uomo stesso. Ecco perché diventa importante contribuire attivamente affinché non si veda più, su qualunque spiaggia, la plastica abbandonata”.

Nel frattempo, sia a giugno che a luglio la percentuale di raccolta differenziata ha superato l’80%, segno che, al netto di qualche incivile, la cittadinanza continua a rispondere in maniera positiva, il sistema di raccolta dei rifiuti del Comune di Vibo è molto efficiente e gli operatori della Muraca stanno svolgendo un lavoro straordinario. A sostenere la raccolta contribuiscono poi le iniziative lanciate in questo anno , che si sono tramutate in nuovi ed efficaci servizi come la raccolta ad hoc per i turisti in partenza che potranno conferire anche fuori dal consueto calendario, le isole ecologiche installate sempre sulle spiagge, la distribuzione gratuita dei posacenere da spiaggia e campagne di sensibilizzazione come quella della bibita in cambio di un “bicchiere” di mozziconi.