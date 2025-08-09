Spacciava droga nella frazione Paravati di Mileto prelevandola da un’aiuola: 41enne ai domiciliari

I carabinieri di Mileto hanno compiuto una operazione finalizzata a contrastare lo spaccio di droga nella frazione Paravati. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia diretta da Camillo Falvo, hanno portato ad una misura cautelare degli arresti domiciliari per un uomo di 41 anni accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.
I carabinieri hanno scoperto un sistema ben collaudato con il quarantunenne che prelevava la droga da un’aiuola per poi spacciarla. Due acquirenti della droga sono stati trovati con 7 grammi di hascisc.
Il 41enne è stato rintracciato nei pressi di una casa di campagna di sua proprietà, per poi condurlo davanti al luogo dove veniva nascosta la droga. Qui è stato recuperato un panetto di hashish del peso di oltre 38 grammi.
La successiva perquisizione domiciliare ha inoltre portato al sequestro di 3.780 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita.