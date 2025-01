Aggressione infermiera, la solidarietà dell’on. Mangialavori

“Esprimo la mia solidarietà all’infermiera vittima di un’aggressione all’interno della casa circondariale di Vibo Valentia. Un episodio esecrabile che merita ferma condanna”. È quanto afferma in una nota il presidente della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, on. Giuseppe Mangialavori, che aggiunge: “Qualunque tipo di aggressione è inaccettabile, se poi questa si verifica in danno di una persona che sta solamente svolgendo il suo lavoro, per di più in un campo delicato come quello della sanità, allora tutto diventa ancor più pesante. All’infermiera giunga la mia vicinanza”.