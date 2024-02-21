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Appello dei comunisti vibonesi alla città: “Vibo paga la presenza di forze occulte che affermano il loro dominio”

“QUESTA VOLTA NON LASCEREMO AD ALTRI LA POSSIBILITA’ DI DECIDERE ANCHE PER NOI: SENTIAMO ADDOSSO LA RESPONSABILITA’ DI NON AVER PARTECIPATO DIRETTAMENTE ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE DELLE ULTIME AMMINISTRATIVE.
OGGI SAPPIAMO CHE VIBO HA PAGATO E PAGA DURAMENTE LA PRESENZA DI FORZE PIU’ O MENO OCCULTE CHE, UTILIZZANDO QUESTO O QUEL PARTITO, QUESTO O QUEL PERSONAGGIO POLITICO, CONTINUANO AD AFFERMARE IL LORO ASSOLUTO DOMINIO SULLA CITTA’.
NEGLI ULTIMI ANNI ABBIAMO LAVORATO FIDUCIOSI DI POTER COSTRUIRE UN’AMPIA AGGREGAZIONE DI DONNE E UOMINI, DI FORZE SOCIALI E DI PARTITI, CHE POTESSERO ASSIEME COSTITUIRE UN’ALTERNATIVA VERA RISPETTO AL VECCHIO.
NONOSTANTE IL NOSTRO MASSIMO IMPEGNO E LA NOSTRA GRANDE APERTURA, NON CI SIAMO RIUSCITI: PROBABILMENTE, LE FORZE DI POTERE, ANCORA INCERTE IN MERITO ALL’ESITO ELETTORALE, HANNO AGITO IN MODO DA ASSICURARSI COMUNQUE LA VITTORIA, INDIPENDENTEMENTE DA CHI (CENTRODESTRA O CENTROSINISTRA) ANDRA’ A GOVERNARE A PALAZZO RAZZA.
NOI NON POSSIAMO ESSERE SERVI DI NESSUNO, E’ VERO CHE NON SIAMO UNA GRANDE FORZA POLITICA, MA GRANDE E’ IL NOSTRO PATRIMONIO DI IDEE, CHE VOGLIAMO METTERE A DISPOSIZIONE DELLA CITTA’ PER DETERMINARE UN REALE CAMBIAMENTO.
SIAMO IL NUOVO CHE AVANZA, CHE CONOSCE LA STORIA POLITICA DELLA CITTA’ E SI RITIENE PRONTO A GIOCARSI UN RUOLO DIROMPENTE, NON PER CREARE CONFUSIONE, MA PER SCRIVERE UN NUOVO PERCORSO CHE VEDA FINALMENTE AL CENTRO DI UN REALE PROCESSO DI AVANZAMENTO POLITICO E SOCIALE I CITTADINI COMUNI COME NOI, TROPPO A LUNGO LASCIATI SOLI A SOSTENERE IL PESO DEI DIRITTI QUOTIDIANAMENTE NEGATI E DELLE PROBLEMATICHE PIU’ URGENTI PERENNEMENTE IRRISOLTE.
NON A CASO SCEGLIAMO DI FARLO PRESENTANDOCI PER QUELLO CHE CULTURALMENTE SIAMO: I COMUNISTI VIBONESI DI IERI E DI OGGI, DA SEMPRE ESPRESSIONE D’IMPEGNO E DI LOTTA, PERCHE’ CONVINTI CHE IL CAMBIAMENTO DI VIBO SI OTTERRA’ SOLTANTO ATTRAVERSO UNA RADICALE AZIONE COMUNE DI TRASFORMAZIONE.
CON CORAGGIO, CON PASSIONE, MA SOPRATTUTTO CON AMORE CI SPENDEREMO NELLA PROSSIMA CAMPAGNA ELETTORALE AMMINISTRATIVA, CONSAPEVOLI, COME SIAMO, CHE SENZA DI NOI TUTTO RESTEREBBE IMMUTATO.
CI APPELLIAMO ALLE DONNE, AGLI UOMINI, MA SOPRATTUTTO ALLE RAGAZZE ED AI RAGAZZI, DICENDO LORO: C’E’ BISOGNO DI VOI, AFFINCHÉ INSIEME SI POSSA COSTRUIRE UNA LISTA CHE POSSA RESTITUIRE E RIACCENDERE LA FIDUCIA DEI PIÙ CHE OGGI NON TROVANO UN’ALTERNATIVA COSTRUTTIVA DI VOTO. INTRAPRENDIAMO UN NUOVO CAMMINO INSIEME!”.

Lo afferma in una nota il Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea.

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