La giunta comunale di Vibo Valentia approva il Piano amianto: “Dotiamo l’ente dello strumento necessario per effettuare il censimento a tutela della salute pubblica”

La giunta comunale di Vibo Valentia, guidata dal sindaco Maria Limardo, su proposta dell’assessore all’Ambiente Vincenzo Bruni ha approvato il Piano amianto comunale, che verrà sottoposto successivamente all’attenzione delle commissioni e del consiglio comunale. “Un’iniziativa – afferma il primo cittadino Limardo – che mira concretamente a fare ordine su una pratica di fondamentale importanza per la tutela della salute pubblica”.

“L’amministrazione comunale, riconoscendo infatti l’importanza di attuare le misure previste dalle normative in materia con l’obiettivo generale di prevenire o eliminare ogni rischio di contaminazione da amianto e tutelare e risanare l’ambiente – aggiunge l’assessore Bruni – ha predisposto il Piano in cui si definiscono una serie di azioni utili all’attuazione e alla realizzazione degli obiettivi prefissati come il censimento dei siti sia pubblici che privati, di edifici, impianti, manufatti e materiali contenenti amianto. L’attività dell’amministrazione relativa alla bonifica sarà articolata principalmente nell’informazione della cittadinanza con la relativa raccolta delle schede di auto-censimento, scaricabili dagli utenti interessati direttamente sul portale istituzionale del Comune”.

Il Piano è stato predisposto tenendo ovviamente conto delle norme nazionali in materia ed anche della legge regionale 14 del 27 aprile 2011 che impone l’adozione del Piano a tutti i Comuni e contestualmente fornisce indicazioni per l’adozione, sul territorio regionale, di misure volte alla prevenzione ed al risanamento ambientale rispetto all’inquinamento da fibre di amianto, prevedendo un coordinamento tra la procedura di competenza dei rami dell’amministrazione regionale, dell’Arpacal, delle Asp e degli enti locali. Con la stessa legge la Regione forniva, attraverso il Piano regionale amianto per la Calabria (Prac) le linee guida e le indicazioni per la redazione dei Piani (Pac) finalizzati alla concreta attuazione sul territorio di tutte le misure previste dalla normativa per prevenire o eliminare ogni rischio di contaminazione da amianto.

Nello specifico, il Comune di Vibo Valentia emetterà apposita ordinanza sindacale per obbligare i cittadini interessati a compilare le schede per l’auto-notifica. Sulla base dei dati raccolti verrà effettuato il censimento e la mappatura georeferenziata, che sarà quindi sovrapposta a quella già presente nel Prac. A quel punto l’ente sarà in grado di avere contezza del quadro generale in tutto il territorio comunale. Contestualmente si è proceduto a rendere operativa la partecipazione allo Sportello amianto nazionale (www.sportelloamianto.com), cui il Comune di Vibo ha aderito, che consente alla cittadinanza di ricevere ogni tipo di informazione sulla materia e sulle procedure da seguire per ottemperare agli obblighi previsti.