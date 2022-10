Stabilimento in fiamme a Vibo Valentia: vigili del fuoco in azione

Un incendio, scoppiato per cause presumibilmente accidentali, si è sviluppato in uno stabilimento produttivo ubicato nella periferia di Vibo Valentia.

Le fiamme hanno avuto origine da alcune pedane di legno, estendendosi poi ad alcuni locali. Minacciati dalle fiamme anche alcuni tir parcheggiati nel perimetro dello stabilimento, confinante con altri siti industriali.

Lo stabilimento è stato fatto evacuare dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto con alcune squadre e numerosi automezzi. L’incendio ha provocato una densa colonna di fumo nero visibile a decine di chilometri di distanza.

L’intervento per lo spegnimento delle fiamme si sta svolgendo con notevoli difficoltà.